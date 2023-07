Rostocker mit 4,37 Promille beim Klauen erwischt: Es ging um zwei Flaschen Jägermeister

Neubrandenburg. Am Montagabend wurde gegen 21 Uhr in einem Supermarkt in der Salvador-Allende-Straße in Neubrandenburg ein Ladendieb gestellt. Seine Beute: zwei Flaschen Jägermeister im Wert von insgesamt knapp 16 Euro. Da der 39-jährige Mann, der in Rostock wohnt, immer wieder versuchte zu fliehen, wurde die Polizei gerufen.

Rostocker hatte 4,37 Promille

Die Polizisten nahmen zum einen die Personalien des Mannes auf, zum anderen veranlassten sie einen Atemalkoholtest. Das Ergebnis: 4,37 Promille. Der mutmaßliche Täter konnte dennoch nach den Untersuchungen im Laden entlassen werden, er war nach Angaben der Polizei zeitlich und örtlich gut orientiert.

Eine Flasche Jägermeister konnte im Markt bleiben, aus der anderen hatte der Mann bereits getrunken. Es entstand also ein Schaden von etwa acht Euro. Die Ermittlungen wegen des Ladendiebstahls hat das Kriminalkommissariat Neubrandenburg übernommen.

