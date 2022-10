﻿Unzufriedene treffen auf Ukrainerinnen: So heikel waren die Rostocker Montags-Demos diesmal

Demos gegen die Energiepolitik sind in Rostock mittlerweile gang und gäbe. Der Protest in der Innenstadt, zu dem am Montag rund 700 Menschen erschienen sind, hatte trotzdem eine besondere Brisanz. Denn: Neben vielen Unzufriedenen versammelten sich auch Ukrainerinnen – für eine Gegen-Demo.

Rostock-Stadtmitte. Rund 700 Unzufriedene haben am Montagabend wieder in der Rostocker Innenstadt gegen die aktuelle Politik in Bund und Land demonstriert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Angesichts der russischen Raketenangriffe auf ukrainische Städte hatten die Demos diesmal eine besondere Brisanz: Knapp 100 Frauen und Kinder aus der Ukraine hatten sich auf dem Neuen Markt zu einer spontanen eigenen Demo eingefunden.

Zwei Welten prallen in Rostock aufeinander

Während der Redner der etablierten Montagsdemo gegen Aufrüstung wetterte und den Austritt aus der Nato nahelegte, hielten die Ukrainerinnen aktuelle Fotos von den Raketeneinschlägen in ihrer Heimat hoch. Während hier eine Sängerin mit sehr melancholischer Stimme ihre Liebe zu Natur, Musik und Kindern kundtat, sangen die Ukrainerinnen unter Tränen ihre Nationalhymne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf den Neuen Markt hatten sich laut Polizei rund 350 Demonstranten versammelt, am Kröpeliner Tor noch mal etwa die gleiche Zahl. © Quelle: Axel Büssem

Hilfe hatten die Ukrainerinnen, die bewusst ohne Männer demonstriert hatten, von den Umweltaktivisten von Rostock for Future. Die hatten am Sonntag ein Lager neben dem Neuen Markt aufgeschlagen und meldeten für die in deutschen Verwaltungsangelegenheiten unkundigen Ukrainerinnen kurzfristig die Demo an. „Wir kämpfen seit drei Jahren gegen Nord Stream 2. Vor der russischen Invasion in der Ukraine aus Klimaschutzgründen, aber jetzt auch für den Frieden“, erklärte Aktivist Peter die Unterstützung.

Keine Zwischenfälle wie auf Demos in Lubmin

Am liebsten hätten die Ukrainerinnen direkt neben der anderen Demo gestanden, doch die Polizei schickte sie an den nördlichen Rand des Platzes. So konnte es nicht zu Zwischenfällen kommen wie zuletzt in Lubmin, als bei einer Demo ukrainische Gegendemonstrantinnen ausgebuht und vehement vertrieben wurden waren.

Dabei hätten die Ukrainer den anderen Demonstranten so einiges zu sagen gehabt: „Was wäre, wenn Ihr kleine Kinder hättet und jemand in Euer Haus einbrechen würde? Würdet Ihr Euch nicht wehren?“, sagte etwa Tetiana Klenk, die aus dem westukrainischen Horochiw stammt.

Ukrainerin: „Ich fühle mich so ohnmächtig“

Ihr Bruder kämpft in der ukrainischen Armee bei der Flugabwehr. „Ich schicke ihm jeden Morgen eine SMS und wir telefonieren oft. Aber heute konnte er nicht sprechen, weil sie Alarm hatten. Er konnte nur sagen, dass es ihm gut geht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tetiana und Andrii Klenk aus Horochiw demonstrieren in Rostock. © Quelle: Axel Büssem

Tetiana macht sich große Sorgen, nicht nur um ihren Bruder: „Ich fühle mich so ohnmächtig, wenn ich sehe, wie ganze Familien getötet oder Kinder zu Waisen gemacht werden. Man weiß ja nicht, ob es die eigene Familie als nächste trifft.“

So erlebte eine Geflüchtete aus Kiew den Angriff

Alla Ardelienova aus Kiew ist mit ihrem kleinen Enkel bei der Demo. Sie hat ein Foto von einem Raketeneinschlag mitten in der Hauptstadt aus dem Internet ausgedruckt, darauf der Schriftzug: „Der wahre Preis ihres Gas“. Ein Mann läuft darauf durch brennende Trümmer.

„Meine Tochter ist gestern nach Kiew gefahren, um Sachen für die Kinder zu holen“, sagt Alla. „Sie hat mir berichtet, dass sie die ganze Nacht im Badezimmer verbracht hat, um vor den Raketen geschützt zu sein. Sie sagte: ,Es war für mich wie ein weiterer 24. Februar. Ich bin froh, dass ich noch lebe.’“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alla Ardelienova aus Kiew ist mit ihrem Enkel unterwegs. © Quelle: Axel Büssem

Etwas Negatives über die anderen Demonstranten in Sichtweite, die sich unter anderem für ein Ende der Sanktionen gegen Russland aussprechen, will Alla nicht sagen: „Ich bin sicher, darunter sind viele, die wirklich Frieden wollen. Aber der Krieg muss in der Ukraine beendet werden.“

Soldaten wollen kämpfen bis zum Frieden

Auch Andrii Klenk, der Ehemann von Titiana, ist überzeugt: „Wenn Russland den Krieg beendet, ist er sofort vorbei. Wenn die Ukraine ihn beendet, gibt es keine Ukraine mehr“, so der 33-Jährige, der als einer der wenigen Männer mitdemonstriert.

„Wenn der Westen keine Waffen mehr liefern würde, wäre als nächstes Polen dran und dann Deutschland“, glaubt er. „Ich habe viele Freunde in der Armee. Sie wollen weiterkämpfen, aber auch sie wollen Frieden.“

Drohnen machen Angst

Nadezhda Petrovskaya kam im März mit zwei Kindern aus Odessa nach Rostock. „Ich hatte geplant, nach Hause zurückzukehren, aber die Neuigkeiten sind nicht sehr ermutigend“, sagte Nadezhda. Fast einen Monat lang war es in Odessa ruhig geblieben. „Heute morgen war ich schockiert: Alle meine Freunde und Verwandten haben angerufen. Die Drohnenangriffe machen mir am meisten Angst.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das sieht Vera Momot aus Krivoy Rog ähnlich. „Unsere Stadt wird sehr stark verteidigt. Die einzige Möglichkeit, wie die Russen dort kämpfen können, sind die Raketen und die Drohnen.“ Die Nachrichten von den Angriffen am Montag seien erschreckend, aber es gebe ein Sprichwort, das ihr Hoffnung mache, so Vera: „Fürchte Gott und die Kämpfer von Krivoy Rog.“

In Zusammenarbeit mit Dolmetscherin Velislava Kuzmenko