﻿Rostocker Motorradcrew eröffnet Saison 2023: „Biker sind cooler“

Am 15. April haben sich 16 Biker aus Norddeutschland in Rostock getroffen, um die Motorradsaison einzuläuten. Die erste große Biketour ging auf die Insel Poel. Warum sie teilweise ihre Autos verkauften und selbst Unfälle sie nicht von ihrem Hobby abhalten.

Rostock. Dicke Reifen, breite Lenker und knatternde Motoren. Wohlriechender Benzingeruch liegt in der Luft, als die Rostocker Freeriders die Motorradsaison eröffnen. Sie haben Glück mit dem Wetter: Die Sonne lacht.

Erst mal gibts noch einen Schnack zur Begrüßung bevor sie sich auf den Weg machen. Dieses Mal sind wieder einige Gastfahrer mit dabei, darunter auch fünf motorradbegeisterte Frauen.

„Weste“ (49) startet auf seinem Naked Bike KTM 1290 Super Duke R aus 2020 in die Saison. © Quelle: Luisa Schröder

Nacheinander cruisen die 16 Biker gesittet in Kolonne vom Parkplatz der Total-Tankstelle in der Rostocker Südstadt. Ihr Tagesziel: die Insel Poel. Rund 220 Kilometer misst die Tour mit Ostseeblick. Es geht zunächst über Land Richtung Bad Doberan, Kühlungsborn, dann Rerik. Rund fünf Stunden wird gecruist. Pausen zum Snacken und Kaffeetrinken sind eingeplant. Danach gehts für die Biker-Crew wieder zurück in die Hansestadt.

Hobby „Motorrad“ schweißt zusammen

Seit 2015 fahren die Rostocker Freedriders zusammen. „Damals waren wir noch zu dritt“, sagt Gründer „Mo“, der sich damals kurz zuvor sein erstes Motorrad kaufte. Heute fährt er mit seinem schwarz-roten Chopper, einer Suzuki Intruder M 1800 R. Zu Hause steht noch seine zweite Maschine, eine Harley Davidson Street Glide. „Ein paar Freunde und ich hatten Bock auf Fahren. Damit es alles etwas strukturierter abläuft, haben wir uns zusammengeschlossen und planten fortan gemeinsam unsere Touren.“

Heute fährt „Mo“ (35) mit seiner schwarz-roten Chopper, einer Suzuki Intruder M 1800 R. © Quelle: Luisa Schröder

Mittlerweile gehören 15 Motorradfreunde dazu. Nicht nur Tagesausflüge stehen auf der Motorradagenda – auch längere Urlaube. „Wir waren bereits in Polen, Harz oder Dänemark“, erzählt „Bifi“ (49), der schon seit 1988 eine Leidenschaft für die schnellen Zweiräder entwickelt hat.

Freeriders kommen aus ganz Norddeutschland

Sein 15. Bike führt der Wismarer heute aus. Er hatte aber auch schon Renn- und Crossmaschinen. Ein privates Auto besitzt er nicht – lediglich einen Dienstwagen, aber „der gehört ja dem Chef“, sagt „Bifi“ schmunzelnd.

Frank Müschen (60) auf seiner Harley Davidson Heritage Softail. Er kommt extra aus Oldenburg i.O. © Quelle: Luisa Schröder

Frank Müschen hat etwas später mit dem Motorradfahren begonnen – vor zehn Jahren. „Vorher hatte ich wegen der Arbeit keine Zeit“, sagt der 60-Jährige, der extra drei Stunden Weg von Oldenburg (i. H.) auf sich genommen hat, um mit seinen Kumpels zu fahren. Er fährt eine weiße rund 300 Kilo schwere Harley Davidson Heritage Softail – „passend zu seinen weißen Haaren“, scherzen seine Freerider-Kollegen.

Freiheit und Unabhängigkeit machen den Reiz aus

Alle vereinen wohl die großen Gefühle der Unabhängigkeit und Freiheit, die sich durch das Motorradfahren empfinden. So fühlt es Melanie Berkenbusch, die als Gastfahrerin mit dabei ist. „Es bringt viel mehr Spaß als Autofahren. Der Sound und Geruch der Bikes, einfach toll. Außerdem fühlt es sich auf der Straße immer so an, als ob die Biker unter sich eine große Familie sind. Man grüßt sich ab“, sagt die 50-Jährige.

Melanie Berkenbusch auf ihrer Ducati Monster S4R von 2004. © Quelle: Luisa Schröder

Seit fünf Jahren fährt sie wieder intensiver Motorrad. Den Führerschein habe sie aber schon vor 25 Jahren absolviert. Endlich hat sie wieder mehr Zeit fürs Cruisen. Ihr Auto hat sie verkauft und macht nun alles mit ihrem Naked Bike, einer Ducati Monster S4R von 2004. „Sie ist eine old Lady, so ein Motorrad gibt es nicht mehr so oft.“

Ihre Freundin, Antje Grau (39) freut sich auf die Tour mit den Freedriders. Seit 2018 ist sie dem Motorradfahren verfallen. Sie fährt eine knallbunte Yamaha R6 und trägt dazu auch die passende Lederkombi. Extra aus Glasewitz (bei Güstrow) ist sie angereist.

Antje Grau (39) auf ihrer Rennmaschine Yamaha R6. © Quelle: Luisa Schröder

Sie liebt auch das Unabhängigkeits- und Freiheitsgefühl, wenn man auf den Straßen unterwegs ist. „Mit den Bikern kommt man überall ins Gespräch. Ist ähnlich wie mit den Rauchern. Nur die Biker sind cooler.“

Bikerinnen hatten schon Unfälle mit Motorrad

Beide Frauen fahren auch die Rennstrecke in Groß Dölln bei Templin, dort haben sie sich vor einigen Jahren kennengelernt. Beide hatten schon einen Unfall. Grau fuhr mal einem Kollegen in einer Kolonne auf. „Uns ist nichts passiert, die Bikes wurden repariert und alles wieder gut.“

Berkenbusch hatte auf der Rennstrecke einen Lowsider, das Vorderrad ist weggerutscht, und einen Highsider, sie hat sich überschlagen. „Durch meine Sicherheitsweste und Helm ist nicht viel passiert.“ Sie trug glücklicherweise nur blaue Flecken davon. „Im ersten Moment hatte ich schon etwas Angst, wieder aufs Bike zu steigen.“ Durch das Schräglagentraining bekommt sie wieder mehr Vertrauen in die Reifen, erzählt die gebürtige Schleswig-Holsteinerin.

Silvio (39) cruist mit seiner Suzuki Intruder VL 800 in die Saison. © Quelle: Luisa Schröder

Die Show geht los: Die Motoren werden gestartet. Der Sound dröhnt aus den Maschinen. Die Biker platzieren sich. Harley-Fahrer Frank macht sein Bike-Radio an. Der Gasdrehgriff wird aufgedreht. Weg sind sie. Gute Fahrt!