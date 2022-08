An der Rostocker Mühlendammschleuse stinkt es den Anliegern gewaltig. Das ruhende Gewässer machte in der Hitze der vergangenen Wochen mit üblen Gerüchen auf sich aufmerksam. Ursache ist in den Augen der Leute auch eine Fehlentscheidung der Behörden.

Rostock. Enten lassen sich auf der Warnow treiben, Fahrradfahrer passieren gebückt die Brücke, leichter Nieselregen fegt über die Wasseroberfläche. Ansonsten ist am Montagmittag wenig Bewegung in der Szenerie um die Rostocker Mühlendammschleuse. Kein Wunder – seitdem sie zugeschüttet wurde, also seit mehr als zwei Jahren, ruht das Wasser hier. Das hat nicht nur regelmäßige politische Diskussionen zur Folge, auch mancher Nebeneffekt erhitzt die Gemüter.

„Es stinkt so schlimm wie nie“, sagt Saskia Schritt, die in der Nähe eine Bootswerft betreibt. „Das fällt sowohl Mitarbeitern als auch Kunden auf.“ Ein Problem, das sich aus ihrer Sicht weiter verschärft, wenn die Schleuse dicht bleibt.

Mühlendammschleuse dicht: „War eben nicht der Plan“

Tatsächlich: Obwohl der Regen zum Wochenstart frischen Wind in die Hansestadt bringt, riecht es an der Schleuse etwas muffig. Dass der Gestank aber noch ausgeprägter ist, wenn tagelang nur die Sonne scheint, weiß die Geschäftsführerin. Sie vermutet, dass durch den morastigen Untergrund bei hohen Temperaturen Gase freigesetzt werden. „Es war eben nicht der Plan, dass das Wasser dort stillsteht“, betont die 43-Jährige mit Blick auf die Entscheidung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Ostsee, die Mühlendammschleuse zu begraben. Ziel war damals, Rostocks wichtigste Trinkwasserquelle vor Hochwasser, und damit vor Salzwasser, zu schützen.

Rostocker bemerken schlechten Geruch an der Schleuse

Auch Holger G., der lieber unerkannt bleibt und ein nahegelegenes Bootshaus hat, sieht die Behörden in der Pflicht. „Hier wird alles verkehrt gemacht“, lautet sein Urteil. „Früher, als die Schleuse manuell betrieben wurde, kam wenigstens noch Sauerstoff in den Fluss.“ Ihm sei der Geruch in der Vergangenheit ebenfalls aufgefallen – er verdränge ihn im Alltag. „Gerade im Bereich des Wehres fällt das aber sehr auf“, räumt der 56-Jährige ein, der seit 20 Jahren dort ansässig ist.

Allerdings: Selbst wer weniger Zeit vor Ort verbringt, erkennt den Standort am Gestank. „Faul riecht es“, beschreibt Martina Bolz, die am Montag mit dem Rad die Brücke über der Schleuse entlangfährt, den Geruch. Und die Rostockerin denkt einen Schritt weiter: „Man hofft, dass da keine toten Tiere drin liegen.“ Die Strecke nutzt die 51-Jährige seit fünf Jahren regelmäßig. „Dass das hier immer wieder mal stinkt, ist schon länger so“, erinnert sie sich.

Trotz Gestank: StALU stellt keine Verunreinigung fest

Das staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu) hat die Situation im Umfeld des Mühlendammwehres auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG geprüft. In der Antwort heißt es: „Aktuell sind keine geruchlichen Auffälligkeiten festgestellt worden, die auf eine relevante Gewässerverunreinigung in der Ober- bzw. Unterwarnow hinweisen.“

Das wiederum bedeutet nicht, dass Dezernent Lutz Klingbeil ausschließt, dass es an der Schleuse mal stinkt. Bedingt durch Veränderungen des Wasserstands und Winddrift sei es möglich, dass sich temporär schwimmende organische Materialen, zum Beispiel Schilfreste, unterhalb der Brücke ansammeln. „Die bei hohen Wasser- und Lufttemperaturen beförderten Abbauprozesse dieser Stoffe haben möglicherweise Anlass für die Hinweise aus der Bevölkerung gegeben“, so der Dezernent.

Jedoch ist er der Meinung, dass andauernde Ansammlungen oder Auffälligkeiten ausgeschlossen sind. Das begründet Lutz Klingbeil einerseits mit regelmäßigen Unterhaltungsarbeiten des zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamtes Ostsee, andererseits mit einer niederschlagsbegründeten Erhöhung des Abflusses über das Wehr.

Temperaturen und Arbeiten im Kanalnetz kommen zusammen

Dass sich die Beschwerden in letzter Zeit gemehrt haben, liegt aus seiner Sicht womöglich auch an turnusmäßigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten im Kanalnetz und in Abwasseranlagen. Sie fanden in der letzten Woche statt, als es darüber hinaus sehr warm in der Stadt war – und die beschriebenen biologischen Prozesse ohnehin zum Geruch beitrugen.

„Ich wohne hier 50 Jahre und finde es nett“

Immerhin: Manchem Anwohner ist die Situation an der Mühlendammschleuse trotz der Umstände entgangen. Kurt Lindstädt, der in der Nähe einen Kanuverleih betreibt, habe zwar bemerkt, dass die Situation angesichts der Hitze und Dürre in diesem Sommer angespannt sei. Obwohl der 69-Jährige aber, wie er selbst sagt, Frischluftfanatiker ist, habe er nur einmal einen unangenehmen Geruch wahrgenommen – „etwas wie Sumpfgas oder Methan“, berichtet er. Ansonsten komme bei ihm kein Gestank der Schleuse an: „Ich wohne hier schon 50 Jahre und finde es nett.“