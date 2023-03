﻿Rostocker Musiker komponiert Film-Soundtracks für Netflix und Arte

In seinem Studio in der KTV in Rostock lässt Johann Pätzold Klangwelten entstehen. Sein aktuell wichtigstes Projekt ist ein Soundtrack für eine Arte-Dokumentation über den Wiederaufbau von Notre-Dame.

Rostock. Es sind nur wenige Schritte von der Küche ins Studio von Johann Pätzold: Zwischen Ess- und Wohnbereich lässt der 35-Jährige an Monitoren, Mischpulten, und Lautsprechern imposante Klangwelten entstehen. Dafür braucht der Musiker kein großes Orchester, sondern komponiert mithilfe von Synthesizern seine Soundtracks.

Und die sind inzwischen so beliebt, dass sie unter anderem bei Netflix zu hören sind. Auch Werbesongs für internationale Firmen, wie HBO, komponiert Pätzold. Sein aktuell wichtigstes Projekt: der Soundtrack für eine dreiteilige Dokumentation des Kultursenders Arte zum Wiederaufbau der Pariser Kathedrale Notre-Dame. 2019 war diese durch ein Feuer teilweise zerstört worden.

„Als die Anfrage kam, habe ich sofort Ja gesagt“

„Als im Frühling 2021 die Anfrage kam, habe ich sofort Ja gesagt“, erinnert sich Pätzold. Trotzdem habe er großen Respekt vor der Aufgabe gehabt. „Es ist ja schließlich ein Heiligtum und noch dazu französisches Nationalgut. Als deutscher Komponist ist das schon eine große Verantwortung.“ Eine weitere Schwierigkeit: „Als ich anfing, gab es noch kein Filmmaterial, an dem ich mich orientieren konnte“, verrät Pätzold. Also sei er nach Frankreich gereist und habe sich vor Ort vom Glockenschlag der Kathedrale inspirieren lassen.

„Ursprünglich sollte der Soundtrack 30 Minuten lang werden“, sagt Pätzold. In knapp zwei Jahren Arbeit, bei der sich Komponist und Regisseur Vincent Amouroux immer wieder austauschen, entsteht daraus eine dreistündige, dreiteilige Dokumentation mit ebenso langem Soundtrack, die am 25. Februar 2023 veröffentlicht wird. Was Pätzold besonders freut: „Vincent Amouroux möchte gern einen weiteren Film mit mir machen“, sagt der 35-Jährige. „Das ist natürlich ein großes Kompliment“, freut er sich. Denn dass der Rostocker seit 2011 hauptberuflich komponiert, ist eher einem Zufall zu verdanken.

„Ich wollte als Maschinist zur See fahren oder Physiker werden“

„Ursprünglich wollte ich als Maschinist zur See fahren oder Physiker werden“, verrät Pätzold und lacht. Ein entsprechendes Studium der Physikalischen Technik an der Fachhochschule Wedel in Hamburg musste der Rostocker jedoch krankheitsbedingt abbrechen.

Eine Alternative ist die Musik, die er schon in der Kindheit lieben lernt: „Als Junge habe ich das Stück ‚Für Elise‘ von Beethoven gehört. Das hat mich so fasziniert, dass ich es unbedingt selbst spielen wollte“, erinnert sich Pätzold. Geübt habe er damals auf einem verstimmten Klavier, das in der Scheune seines Opas stand. „Damit fing eigentlich alles an“, sagt Pätzold heute.

Über die Jahre habe er sich das Klavierspielen beigebracht und sich an Trompete, Posaune, Trommeln und Schlagzeug versucht. „Ich spiele kein Instrument perfekt, aber es reicht, um mitzuspielen“, sagt Pätzold und lacht.

Sein musikalisches Grundverständnis komme ihm heute bei der Arbeit zugute. Denn auch wenn Pätzold überwiegend mit Synthesizern komponiert, will er doch nicht ganz auf „echte“ Musiker verzichten. „Das macht die Musik einfach authentischer“, sagt er. Auch bei der Arte-Dokumentation hat er die Orgeltöne auf der Lütkemüllerorgel in der Gnoiener Marienkirche selbst eingespielt.

Aktuell vertont der Rostocker einen internationalen Actionfilm

„Nachdem ich das Studium abbrechen musste, habe ich wieder angefangen, Musik zu machen – zunächst nur für mich“, erzählt Pätzold weiter. Am Computer sei so sein erstes Album mit elektronischer Musik entstanden. Auch Tanzproduktionen am Rostocker Volkstheater habe er vertont.

Vor einigen Jahren entdeckt ein Verlag aus Frankreich Pätzolds Musik im Internet – für den Rostocker Komponisten der Start ins internationale Musikbusiness. Seitdem komponiert er in seiner Wohnung in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt Werbesongs für internationale Firmen und Soundtracks für Netflix-Serien, wie „What If“. Aktuell arbeitet Pätzold an der Vertonung eines internationalen Actionfilms.

Zudem stehen weitere Projekte an: eine neue Theaterproduktion in Oldenburg und ein neues Album, das im kommenden September veröffentlicht werden soll. „Dabei probiere ich vor allem neue Techniken und Konzepte aus, die ich dann wieder in meinen Soundtracks umsetzen kann“, sagt Johann Pätzold.