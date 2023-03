﻿Ehrgeiz und Spielfreude: Rostocker Musikschüler begeisterten ihr Publikum

Rostock. Das Musikfestival hat eine gute Tradition: Am Sonnabend war der Rostocker Mau-Club für die bereits 23. Ausgabe des RPS-Festivals gebucht. Das Kürzel steht für Rock & Pop Schule.

„Es geht darum, dass die Musiker mal auf der Bühne stehen können“, sagte Christian Hänsel (56) über den Ansatz des Abends. Es gab also keinen Wertungs- oder Wettbewerbscharakter. Hänsel hat die Rock- und Popschule im Jahr 2000 aus der Taufe gehoben. Dass das RPS-Festival an einem bekannten Auftrittsort stattfindet, ist ebenso wichtig für die Amateurmusiker. „Dies ist ja immerhin das Mau!“, betonte Hänsel.

Angetrieben von Ehrgeiz und Spielfreude

Diesmal waren es 16 Bands, die nach einem engen Zeitplan auftraten. Ein straff organisiertes Programm, pro Band drei Songs – so ging es durch von 19 Uhr bis nach 23 Uhr. Angetrieben vom Ehrgeiz und der Spielfreude kamen zum Beispiel Bands wie Sleeping Notes, Coastal Soul oder die Champers auf die Bühne, auch Musiker, die sich in einem Probelager zu einer Gruppe zusammengefunden hatten. Wichtig waren auf der Bühne auch die Fähigkeiten, die die Schüler in einem Bandtraining erworben haben. „Und keine Band hat für diesen Abend abgesagt“, betonte Hänsel. Ein Beleg dafür, dass die Musiker „endlich auf die Bühne wollen“.

Auch Aufregung war bei den Musikern im Spiel

So ging es auch Sandra Schmidt (42), die Unterricht bei der RPS nimmt und unter anderem bei der Band Precious Things auf der Bühne stand, die ihren stilistischen Schwerpunkt im Indie-Rock hatte. „Da ist schon etwas Aufregung im Spiel“, sagte Sandra Schmidt zwischen den Auftritten. Auch Mareike Salinger (16), die seit einem Jahr Gesangsunterricht bei der RPS erhält, ging es mit der Aufregung so. Natürlich gab es ein großes Gewusel im Backstage-Bereich, wo die Musiker auf ihre Einsätze warteten. Darum war hinter den Kulissen Klaus Lass (72) als Inspizient dafür zuständig, dass alle Musiker pünktlich auf die Bühne kamen.

Auch Rock-Klassiker wurden von den Musikern gecovert

Musikalisch blieb es meistens im Rock und Pop. Auch viele Rock-Klassiker waren in den Programmen vertreten, die die Bands eingeübt hatten. „Die Musiker müssen sich ja auf etwas einigen, das alle kennen“, sagte Klaus Lass, der auch Gesangslehrer an der RPS ist, über die Titelauswahl. So waren zum Beispiel Versionen von „Breaking The Law“ (im Original von Judas Priest), „Learning to Fly“ (von den Foo Fighters) oder „99 Luftballons“ (von Nena) zu hören. Die Eyecatchers brachten zum Beispiel „Don’t Stop Me Now“ von Queen auf die Bühne.

Die RPS gibt es seit dem Jahr 2000

Die Rostocker Rock & Pop Schule gibt es seit dem Jahr 2000. Dort werden rund 600 Musikschüler von Honorarkräften unterrichtet. Im Einzel- und im Gruppenunterricht werden unter andrem Gitarre, Bass, Saxofon, Trompete und Geige gelehrt. Natürlich gibt es auch Gesangsunterricht. Die Altersspanne bei den Schülern beginnt bei Fünfjährigen, nach oben sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. „Die Spielfreude muss einfach da sein“, sagt Christian Hänsel. Um die Entscheidung für ein Instrument zu erleichtern, bietet die RPS auch ein Bandkarussell an – als Probiermöglichkeiten für Fünf- bis Siebenjährige. Interesse für ein Musikinstrument ist die wesentliche Voraussetzung.

Freude und Verbundenheit auch im Publikum

Der Enthusiasmus war am Samstagabend bei den Musikern zu spüren – glückliche Gesichter gab es aber auch im Publikum. Rund 400 Gäste waren ins Mau gekommen, natürlich waren darunter viele Freunde und Familienmitglieder der Musiker. Wichtig auf beiden Seiten die Freude am gemeinsamen Musikerlebnis, selbst dann, wenn’s mal schief klang.





Die Band Bluesfriends – allesamt Musiker der älteren Semester – beschlossen souverän den Abend, beispielsweise mit Klassikern wie „White Room“ von Cream. Auch hier ging das Publikum mit – die Musik verband alle Beteiligten.

An der Rock & Pop Schule Rostock (18069 Rostock, An der Jägerbäk 2 findet ein Infotag am 16. April von 15 bis 16 Uhr statt, dort können Interessenten Instrumente ausprobieren und die Lehrer kennenlernen