﻿Schwimmen am Feiertag: So hat Rostocks Neptun-Schwimmhalle am 1. Mai und Pfingsten geöffnet

Rostock. Die Ostsee vor Warnemünde misst laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hygrografie aktuell rund 10 Grad Celsius. Wem das zu kalt ist, kann alternativ in der Halle abtauchen.

Das Hallenschwimmbad „Neptun“ hat auch an den Feiertagen im Monat Mai geöffnet. Wie Rostocks Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt informiert, ist die Halle sowohl am Tag der Arbeit (1. Mai), zu Christi Himmelfahrt (18. Mai) sowie am Pfingstsonntag und -montag (29. Mai) offen. Öffentliches Schwimmen wird dann jeweils in der Zeit von 8 bis 12 Uhr im 25-Meter-Schwimmbecken und in der Lehrschwimmhalle angeboten.

Alle Öffnungszeiten im Überblick gibt es online auf www.rathaus.rostock.de.