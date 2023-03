Die neurologische Notaufnahme befindet sich seit Anfang März nicht mehr in Gehlsdorf. Wo sich Notaufnahme, Intensiv- und Schlaganfallstation jetzt befinden.

Rostock. Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute. Seit dem 1. März ist die neurologische Notaufnahme im Universitären Notfallzentrum (UNZ) zu finden und somit Teil der Zentralen Notaufnahme. Vom Gehlsdorfer Zentrum für Nervenheilkunde wurde sie an den Campus Schillingallee verlegt. „Alle neurologischen Notfallpatienten werden nun ausschließlich dort erstversorgt“, sagt Prof. Dr. Alexander Storch, Direktor der Klinik für Neurologie. „Das hat den Vorteil, dass unsere Patienten die gesamte hochmoderne Diagnostik und Therapieverfahren in einem Haus erhalten.“ Bisher wurden alle neurologischen Notfälle in Gehlsdorf behandelt. „Mit dem Umzug an den Zentralcampus ist nun eine räumliche Nähe zu den anderen Fachgebieten gegeben“, betont Dr. Christiane Stehle, Ärztliche Vorständin der Unimedizin Rostock. Sie sieht darin ein „zusätzliches Plus für die Patientenversorgung.“