﻿Rostocker Schauspieler Nico Went (31): Vom Chemielabor auf die große Musicalbühne

Rostock/Berlin. Der gebürtige Rostocker Nico Went (31) ist ein aufstrebender Musicalschauspieler. In Berlin spielt er seit März die Rolle des Mercutio in Stage Entertainments „Romeo und Julia“.

Im OZ-Interview erzählt er von seinem ungewöhnlichen Weg auf die große Bühne, vom Konkurrenzdruck und wie es ist, einen Mercutio zu spielen, der in Romeo verliebt ist.

Nico, wie hat es Sie von Rostock auf die große Musicalbühne verschlagen?

Nico Went: Erst im zweiten Anlauf. Ich ging in Reutershagen aufs Gymnasium und habe danach Chemie in Rostock studiert und in Potsdam meinen Bachelor gemacht. Dort habe ich dann die Musicalcompany Berlin entdeckt und als Amateur mitgespielt – das hat so viel Spaß gemacht, dass ich es für immer machen wollte.

Sie haben also zufällig Ihr Talent entdeckt?

Die künstlerischen Wurzeln waren immer da. Ich habe sechs Jahre lang Turniertanz gemacht und dafür sechs Mal die Woche trainiert, war auch Sänger in der Schulband und im Theaterjugendclub der Uni Rostock. Ich wusste nur nicht, dass es einen eigenständigen Beruf gibt, der Gesang, Tanz und Schauspiel vereint. Und ich hatte nicht damit gerechnet, einen von zehn Studienplätzen an der Universität der Künste zu bekommen – bei 500 Bewerbern.

Ganz schöne Umstellung – vom Chemiker zum Schauspieler – oder?

Auf jeden Fall, die Menschen sind völlig anders. Schauspieler sind viel emotionaler. Aber was mir geholfen hat, war, dass ich es kannte, viel zu lernen und zu arbeiten. Chemie war extrem zeitaufwendig, genau wie das Musicalstudium. Hier gingen die Tage oft von 10 bis 22 Uhr. Freizeit gab es eigentlich nicht.

Musicalstar in Berlin: Der Rostocker Nico Went ist Schauspieler und spielt aktuell den Mercutio in „Romeo und Julia – Liebe ist alles“ im Theater des Westens in Berlin. © Quelle: Veranstalter

Und der Konkurrenz-Druck in der Branche ist ja auch immens.

Auf jeden Fall. Es ist sehr kompetitiv. Ich war bei vielen Auditorien. Man muss mit Ablehnung klarkommen, denn man bekommt nicht jeden Job. Es ist kein einfacher Beruf, weil man oft nicht weiß, was man im Sommer macht und man arbeitet in ganz Deutschland. Da braucht es einen guten Ausgleich. Ich beispielsweise reise zwischen den Jobs wahnsinnig gern, war schon zweimal in Japan und habe begonnen Japanisch zu lernen.

Welche Rollen haben Sie nach dem Studium 2018 bekommen?

Ich habe unter anderem in den Musicals „Saturday Night Fever“ und „Chicago“ mitgespielt. 2019 habe ich den Deutschen Musical-Theater-Preis für die beste Nebenrolle gewonnen und dachte – jetzt geht es los. Dann kam aber erst mal Corona.

Der Durchbruch kam 2022 in Berlin im preisgekrönten Musical „Ku’damm 56“ als „Freddy“?

Ja, das durfte ich über ein Jahr lang spielen. Es war großartig. Im März 2023 ging es dann nahtlos weiter, weil ich für „Romeo und Julia“ im Theater des Westens gleich wieder eine Rolle bekommen habe. Da spiele ich Mercutio, den Freund von Romeo, der heimlich in ihn verliebt ist.

Klingt nach einer modernen Interpretation ...

Absolut, es ist sehr modern umgesetzt, viel emanzipierter und die Rollenklischees sind aufgebrochen. Mit tollen Kostümen, einer schönen Bühne und cooler Musik.

Musicals: Abba in Hamburg, Romeo und Julia in Berlin Abba-Musical zurück in Hamburg: Seit September 2022 präsentiert Stage Entertainment wieder „Mamma Mia“. Im Schnitt acht mal die Woche wird das preisgekrönte Musical in der Neuen Flora aufgeführt. Es gehört auch 20 Jahre nach der Deutschlandpremiere in Hamburg zu den erfolgreichsten Musicals der Welt. Mittlerweile haben es mehr als 65 Millionen Menschen in 440 Städten gesehen. 22 Superhits der schwedischen Popband Abba sind der Rahmen für die Bühnenshow. Ganz neu im Musical-Kosmos ist die Show „Romeo und Julia – Liebe ist alles“, die im März 2023 im Theater des Westens in Berlin uraufgeführt wurde. Der Klassiker von William Shakespeare wurde durch über zwei Dutzend Pop-Songs des Songwriter-Teams um Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Joshua Lange sowie durch eine aufwendige Bühnenshow modern adaptiert. Weitere Infos: www.stage-entertainment.de

Hatten Sie es als homosexueller Mann leichter, sich ins Thema „Coming-out“ hineinzufühlen?

Es ist natürlich schön, mal Rollen zu spielen, mit denen man sich identifizieren kann. Auch wenn das „Coming-out“ bei mir persönlich kein großes Ding war, kenne ich es natürlich von vielen, wie wichtig das ist.

Der aufstrebende Musicalstar Nico Went ist wie hier auf dem Bild in Warnemünde immer noch gern in seiner Heimat unterwegs. © Quelle: Veranstalter

Auf welche Rollen hätten Sie am meisten Lust?

Ich würde gern mal den „Judas“ in „Jesus Christ Superstar“ spielen. Überhaupt Rock-Pop-Musicals. Und ich liebe Uraufführungen. Ich kann die Rolle auf meine eigene Weise ausfüllen, weil es das als Musical vorher noch nicht gab.

Sind Sie noch oft in Rostock?

Ich fahre zu Geburtstagen meiner Familie nach Hause und im Sommer bringe ich auch mal Freunde mit an die Ostsee. Das Meer um die Ecke zu haben, fehlt mir schon. Rostock hat eine schöne Größe, man trifft sich häufiger wieder – anders als in Berlin.