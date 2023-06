﻿Rostocker auf dem Weg zum Traumgewicht: „Durch das Training habe ich mir die OP erspart“

Rostock. Vor allem an seinem Kleiderschrank sieht Philippe W. den Unterschied. Denn den musste der Rostocker mit 15 Kilo weniger auf den Rippen einmal neu ausstatten. 120 Kilo brachte der 1,80 Meter große Mann auf die Waage. Doch Ernährungsberatung brachte bei ihm nichts. Bevor er sich unters Messer legen wollte, probierte er das Personal Training vom Rostocker Studio Bodyturn aus. Philippes Rettung vor der OP, wie er heute empfindet.

„Wir sind kein Fitnessstudio“, ist Inhaber Sebastian Parr wichtig zu betonen. Das 2016 gegründete Bodyturn ist ein Personal Training Studio. Die Idee hatte Patrick Verch, selbst Personal Trainer, inzwischen aber nicht mehr aktiv bei Bodyturn. „Es gab damals und gibt heute immer noch viele Fitnessstudios in Rostock – allerdings ohne individuelle Betreuung, wie wir sie uns vorstellen“, so Parr. Bei Beiträgen von rund 20 Euro im Monat sei das auch nicht möglich.

Sebastian Parr (42) hat Bodyturn vor einiger Zeit übernommen. Er selbst hat im Studio 20 Kilo abgenommen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Bei Bodyturn in der Badstüberstraße trainieren Kundinnen und Kunden ausschließlich mit Personal Trainern zusammen. Entweder allein oder in einer kleinen Gruppe. So auch Philippe: „Ich habe schon immer Fußball gespielt, bin eher der Mannschaftstyp.“ Nach einem berufsbedingten Zwischenstopp in Kiel zog er im letzten Jahr zurück in seine Geburtsstadt. Er suchte im Internet nach etwas, das ihm beim Abnehmen helfen und sein Fitnesslevel ankurbeln könnte – und stieß auf Bodyturn.

Ernährungsberatung und Diäten halfen nicht

„In einem ersten Gespräch haben wir meine Ziele und Wünsche besprochen“, erzählt Philippe. Neben einem Trainingsplan, der wöchentlich an seine körperliche Verfassung angepasst wird, bekam er einen Ernährungsplan an die Hand. „Ich war schon vorher bei einer Ernährungsberatung, aber die konnte mir nicht weiterhelfen. Denn genascht habe ich sowieso kaum und ich trinke nur Wasser“, blickt Philippe zurück. Auch Diätversuche, beispielsweise Intervallfasten, haben nichts gebracht. Dass er zu wenig Proteine zu sich nahm, habe er erst durch die Ernährungscoaches von Bodyturn erfahren.

Die besten Abnehmtipps vom Fitnesstrainer Ben, Personal Trainer bei Bodyturn, hilft Berufstätigen, wieder fit zu werden. Der OZ hat er seine besten Tipps verraten: Wasser trinken. Limo, Säfte, Cola – alle gesüßten Getränke – sind versteckte Kalorienfallen. Denn man merkt gar nicht, wie viele Kalorien man mit einem Glas zu sich nimmt. Daher am besten immer Wasser oder ungesüßte Tees trinken. Stoffwechsel durch Mahlzeiten ankurbeln. Was widersprüchlich klingt, kann tatsächlich beim Fettverbrennen helfen: essen. Damit der Stoffwechsel aktiv bleibt, braucht er etwas zu tun. Daher ist es sinnvoller, kleinere und größere Mahlzeiten, je nach individueller Kalorienmenge, über den Tag verteilt zu sich zu nehmen. Abwechselnde Impulse setzen. Wenn sich der Körper an Übungen gewöhnt, bleiben Trainingseffekte aus. Daher ist es sinnvoll, die Übungen im Training regelmäßig zu verändern und damit andere Reize zu setzen.

Früher kamen Fertiggerichte und viele verarbeitete Produkte bei dem 33-Jährigen auf den Tisch. „Ich bin oft essen gegangen und habe Alkohol getrunken. Das mache ich heute nicht mehr so oft.“ Außerdem esse er mehr Eiweiß, zum Beispiel Quark, Skyr oder Fisch. „Wenn ich Fleisch esse, dann nur Rind oder Geflügel.“ Dass er auf nichts verzichten müsse, gefalle dem Rostocker besonders gut.

Tipps rund um Ernährung und Training bekam Philippe in der Bodyturn-App oder vom Team aus Personal Trainern und Ernährungscoaches via Whatsapp.

Trainer Ben unterstützt Philippe beim Training. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Rostocker hat in sechs Monaten 15 Kilo abgenommen

Mithilfe von zwei Trainingseinheiten pro Woche plus Fußball und Ernährungsumstellung schaffte es der Rostocker, innerhalb eines halben Jahres 15 Kilo abzunehmen. Sein Ziel: „Ich möchte es unter die 100 schaffen.“ Doch schon jetzt fühle er sich gut. Sein Motto: „Man muss die kleinen Erfolge feiern. Ich investiere so viel Zeit und Mühe in meine Fitness, das will ich genießen.“

Auch das sei Teil von Bodyturn, bekräftigt Sebastian Parr. Die dritte Säule neben Ernährung und Bewegung sei Erholung beziehungsweise Wahrnehmung. „Bei uns wird jedes Training mit einem Entspannungspart beendet.“ Der Unternehmer hat selbst vor zwei Jahren bei Bodyturn angefangen und 20 Kilo abgenommen.

Natürlich habe das Training auch seinen – mindestens dreistelligen – Preis. „Zu uns kommen daher viele Geschäftsleute, Geschäftsführer und Manager“, so Inhaber Sebastian Parr. „Mir ist es das Geld wert. Immerhin investiere ich in meinen Körper, von dem ich noch einige Jahre etwas haben möchte“, sagt Philippe, selbst Führungskraft.

