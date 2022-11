﻿Rostocker Nordex-Werk vor Verkauf: Was jetzt passieren muss

Ob beim Eisbaden in der Ostsee samt Mutprobe für die OB-Kandidaten, bei der Gespenster-Party im Zoo, auf Karls Erdbeerhof, bei der Nachtwanderung der Jugend-Feuerwehren durch Gehlsdorf: In und um Rostock war’s schaurig-schön am Samstag, Sonntag und Montag. Die OZ zeigt die Bilder der letzten drei Oktober-Tage 2022 und sagt, wo es in der ersten November-Woche gruselig wird.