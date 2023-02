﻿„Sind Lebensretter und kein Taxi“ – mit diesen Herausforderungen kämpft die Rostocker Notrufzentrale

Der 11. Februar ist der Europäische Tag des Notrufs. Zeit, diejenigen zu würdigen, die in den schlimmsten Momenten da sind und Anrufern am Telefon zur Seite stehen. Dass sie damit alle Hände voll zu tun haben, zeigt ein Besuch in der Rostocker Leitstelle. Die Disponenten gewähren einen Blick in ihren Arbeitsalltag.

Rostock. Bernd Müller schaut auf mehrere leuchtende Monitore, er trägt ein Headset. Um ihn herum blinken grüne und rote Warnlichter. Der 54-jährige Hauptbrandmeister arbeitet seit 18 Jahren als Disponent in der Leitstelle der Rostocker Feuerwehr. An der Wand ist ein großer Bildschirm mit einer Wetterkarte zu sehen. So können sich die Disponenten auf alle Krisenlagen, beispielsweise Sturm oder Unwetter, einstellen. Er und seine zwei Kollegen nehmen am Tag 300 Notrufe über die 112 entgegen und schicken dann den Krankenwagen oder das Feuerwehrauto los. Von den 300 Anrufen wird in nur circa 120 Fällen ein Einsatzwagen losgeschickt.

Ob ein Notfalleinsatz nötig ist oder nicht, entscheiden Bernd Müller und seinen Kollegen. Er erklärt: „Es ist unheimlich wichtig, dass hier ausgebildete Kräfte sitzen, denn die Notfalllage des Patienten muss genau eingeschätzt werden. In seltenen Fällen helfen wir beispielsweise dem Anrufer, eine Reanimation anzufangen, bis der Rettungswagen eintrifft.“

Der Leitfaden für eine Reanimation am Telefon ist auf einem Bildschirm zu sehen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Was passiert bei einem Notruf?

Der 54-jährige zeigt, wie so ein Telefonat abläuft. Als Erstes fragt er die fünf W-Fragen ab: „Wer ruft an? Wo ist es passiert? Was ist passiert? Wie viele Verletzte gibt es? Weitere Infos.“ Währenddessen trägt er die Antworten in das sogenannte Notrufabfragesystem, kurz „Noas“, ein.

Der Hauptbrandmeister füllt die persönlichen Daten des Anrufers aus. Dann beantwortet er verschiedene Fragebögen zu der Lage des Patienten. Bei dem Anliegen handelt es sich um einen vermutlichen Armbruch bei einem Mann zwischen 60 und 70 Jahren aufgrund eines Sturzes. Die genaue Körperstelle kann der Disponent an einem anatomischen Bild markieren, damit die Rettungskräfte Bescheid wissen. Auf dem anderen Bildschirm schaut Bernd Müller, welche Rettungsfahrzeuge gerade frei und in der Nähe sind, und schickt sie los. Währenddessen sieht er auf einer digitalen Karte fast den genauen Standort des Anrufers. „Das ist besonders wichtig, falls ein Kind anruft oder jemand nicht genau weiß, wo er ist. Mit Feststellen des Ortes können wir Leben retten.“

Bei Gewalt oder Straftaten, wenn es etwa nach einer Schlägerei Verletzte gibt, alarmiert der Disponent die Polizei – damit Sanitäter und Notärzte geschützt werden können.

Zwischen Notfall und Hausarzt

Bernd Müller und die anderen Mitarbeiter der Tagesschicht haben insgesamt Zugriff auf elf Rettungswagen und drei Notarztteams sowie einen kompletten Löschzug der Feuerwehr. Müller sagt: „Eigentlich ist das genug. Dass Problem ist, dass nicht nur Leute in lebensbedrohlichen Lagen die 112 wählen.“

Neben Notrufmissbräuchen rufen in der Leitstelle auch immer wieder Menschen mit Problemen an, die der Hausarzt oder die Apotheke lösen können. Stefan Kieckhöfer, Sprecher der Feuerwehr Rostock, erläutert: „Manchmal rufen hier Menschen an, die sich mit dem Messer in den Finger geschnitten haben oder die keine Lust haben, in der Notaufnahme zu warten. Sie vergessen, dass die Leitstelle eine Institution für Menschen in Lebensgefahr und kein Taxiunternehmen ist.“

Rostock. Bernd Müller und sein Kollege T. Schuhmacher haben alles im Blick, während sie die Notfälle der Stadt koordinieren. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Fehler mit verheerenden Konsequenzen

Für Müller und seine Kollegen stellt das eine weitere Herausforderung in ihrem Alltag dar. Er findet, dass es oft ein schmaler Grat ist, zu entscheiden, ob ein lebensbedrohlicher Notfall vorliegt oder der Hausarzt ausreicht. „Bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit ist es meistens eindeutig kein Notfall, aber bei Bauchschmerzen muss ich schon anfangen, konkretere Fragen zu stellen.“ Sein Kollege Schuhmacher hat gerade einen Notruf beendet und legt sein Headset neben seine Kaffeetasse. Er erklärt: „Ich finde es besonders schwierig, wenn eine Mutter mit schreiendem Baby auf dem Arm anruft und ich nichts verstehe. Dann muss man ruhig bleiben und sie dazu bringen, das Kind kurz abzulegen.“

Denn: Wird in der Leitstelle ein Fehler gemacht, hat das Konsequenzen für den ganzen Einsatz. Vergisst der Disponent zum Beispiel, die Telefonnummer des Anrufers einzuspeichern, und die Sanitäter vor Ort finden den Verletzten nicht, dann kostet das Zeit und im schlimmsten Fall ein Leben. „Wir haben eine Fehlertoleranz von Null und können strafrechtlich belangt werden, wenn etwas passiert“, erläutert Bernd Müller.