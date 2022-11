Wolgaster Polizei rückt zum „Möbelschmeißer“ in die Puschkinstraße aus

Zu einem recht ungewöhnlichen Einsatz rückte die Polizei am Mittwoch aus. Ein 21-Jähriger katapultierte seine Möbel aus dem Fenster in der Wolgaster Puschkinstraße. Die Polizei in Anklam erklärt, was mit dem jungen Mann passierte.