﻿OZ-Wahlforum: OB-Kandidaten debattieren über Gaskrise und Wohnungsnot

21 Bewerber wollen nächster Oberbürgermeister in Rostock werden. Fünf von ihnen stellten sich am Mittwoch beim OZ-Wahlforum vor. Es gab einige Überraschungen, wie eine Kandidatin, die alle Probleme mit Bier lösen will.

Warnemünde. Wer wird nächster Chef oder Chefin im Rostocker Rathaus? 21 Männer und Frauen treten am 13. November an zur Wahl des neuen Rostocker Oberbürgermeisters. Fünf von ihnen stellten sich am Mittwochabend beim zweiten Wahlforum der OSTSEE-ZEITUNG in der Kleinen Komödie in Warnemünde den Fragen von OZ-Leserinnen und Lesern. Moderiert wurde der Abend von Claudia Labude-Gericke, stellvertretende Ressortleiterin der OZ-Reporter und von Nenad Šmigoc, Leiter des künsterlischen Betriebsbüros am Volkstheater.

Was sagen die Kandidaten zur Buga?

Buga: Was wird nach Absage der Bundesgartenschau trotzdem gebaut, möchte Leserin Karin Wiese von den Bewerbern wissen. Einen Theater-Neubau gehört nicht dazu, findet Karol Langnickel, von Beruf Tatortreiniger, obwohl das strenggenommen gar kein Buga-Projekt ist. Wegen der vielen Krisen hätten bald sowieso nur noch wenige Rostocker Geld fürs Theater. Carmen-Alina Botezatu, Leiterin der Landesbehörde für Bau und Liegenschaften und in der Fünfer-Runde die einzige Bewerberin einer etablierten Partei (SPD), punktet hier mich Fachwissen: Die Warnowbrücke werde gebaut, die Freianlagen auch. Ihr Amt prüfe das gerade. Sonst seien die Fördermittel futsch.

Hier die Meinungen zum Thema Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung: Start-ups brauchen eine Stabstelle im Rathaus, meint Hanna Bachmann, Gründerin des Start-ups Helpster. Sehen das die Kandidaten auch so? Holger Luckstein, Bundesbeamter, sagt dazu: "Wir müssen junge Unternehmer fördern." Die Wirtschaft habe zu kämpfen, kommunale Steuern seien zu hoch. Rebecca Thoss, Schauspielerin am Volkstheater und OB-Bewerberin der Satirepartei "Deutsche Biertrinkerinnen Union" will "Start-up-Unternehmerinnen nach Rostock locken, die sich dem Bierkonsum widmen." Das brachte ihr Applaus von anwesenden Fans. Andere der 40 Gäste im Raum fanden diese und spätere Antworten, die sich fast immer um das Matriarchat biertrinkender Frauen drehten, zunehmend weniger lustig.

Die Rostocker OB-Kandidaten zum Thema Energie

Energie: Droht in Rostock im Winter ein Blackout? Was kann ein Oberbüergermeister dagegen tun? Das fragt Lisa Becker, Krankenschwester (34) aus dem Hansaviertel. Kandidat Kai Oppermann," Selbständiger meint: "Ein Bürgermeister kann kein Gas horten, das funktioniert leider nicht." Es gebe derzeit viel "Angstmache bei der Bevölkerung". Dafür gebe es keinen Grund. Bewerber Luckstein will, dass die Bürger in der Krise wieder "mehr aufeinander achten", auch generationsübergreifend.

Sehen Sie hier das OZ-Wahlforum in voller Länge

Spaßparteien: Wie ernst meint es Schauspielerin Rebecca Thoss mit ihrer Kandidatur, will Moderator Nenad Šmigoc wissen. Schließlich sei Biertrinken nicht immer lustig, in seinem Viertel gebe es Gewalt und Polizeieinsätze, ausgelöst von Betrunkenen. Spaßparteien seien keine Gefahr für die Demokratie, meint Thoss. Im Gegenteil: "Es gibt viele Beispiele von normalen Parteien, die die Demokratie gefährden." Sie werde ihre Kandidatur "bierernst" bis zum 13. November durchziehen. Der Wahlausschuss entscheidet am Donnerstag über ihre Zulassung, Bier-Fan Thoss hatte noch keine vollständigen Unterlagen eingereicht.

Auch das Thema Wohnen in Rostock kam auf

Wohnen: "Es wird viel privatisiert, die Preise steigen ins Unermessliche", kritisiert Kandidat Langnickel. Zwei Drittel der Rostocker könnten sich viele der angebotenen Wohnungen nicht mehr leisten. Er würde am liebsten dafür sorgen, dass der Staat die Mieten deckelt, trotz anderslautender höchstrichterlicher Urteile. Frau Botezatu verspricht: "Wohnen wird Schwerpunkt sein, wenn ich OB bin." Baugenehmigungen müssten schneller abgearbeitet werden, die liegen viel zu lange unbearbeitet in den Schubladen, meint die Bauexpertin. Herr Oppermann vertraut auf die Vermittlerrolle des Rathaus-Chefs: "Der OB kann zwischen den Beteiligten vermitteln, damit wieder preiswerter Wohnraum geschaffen wird." Die Ospa-Arena würde Botezatu für die Stadt kaufen wollen, für den Gutachter-Preis von 7 Millionen Euro – aber nicht für zwei Millionen Euro mehr, die der Besitzer fordert und was die SPD in der Bürgerschaft für annehmbar hält.

Ausbildung: Müssen wirklich alle nach der Schule studieren? Wir dürfen das Handwerk nicht vernachlässigen, fordert Bewerber Holger Luckstein. Er werde junge Leute motivieren, eine Ausbildung zu machen, als "Bürgermeister, der vor Ort ist, als OB zum Anfassen und auf Augenhöhe." "Für nachwachsende Generationen müssen wir mehr tun", findet auch Kai Oppermann, der unter sein Geld mit Apotheken-Software verdient hat. Frau Thoss, Jüngste in der Runde, berichtet: "Junge Leute werden gedrängt, zu studieren." Außerdem gebe es keine weiblichen Vorbilder in den Handwerksberufen.

Fachkräftemangel – ebenfalls ein Thema im OZ-Wahlforum

Fachkräftemangel: In Rostock werden hervorragende Ärzte ausgebildet, die ihren Beruf allerdings später in anderen Bundesländer ausüben, ist Bewerber Langnickel aufgefallen. Er selbst habe sich von unten hochgearbeitet – und sei wegen der aktuellen Krise bald wieder unten, wenn nichts passiert. Wohnmöglichkeiten für Azubis, würde Alina-Carmen Botezatu schaffen. Rostock hole wirtschaftlich ohnehin auf, etwa im Vergleich zu Bayern, als künftiger Wasserstoffstandort. "Das Nord-Süd-Gefälle dreht sich", sagt die SPD-Frau. Rebecca Thoss, sagte: "Rostock soll Bierexport-Stadt werden. Viele würden herziehen, wenn erst einmal "das goldene Bier-Matriarchat leuchtet". Kai Oppermann würde sich als OB dafür einsetzen, dass Azubis im Vergleich zu Studierenden nicht mehr benachteiligt werden, etwa bei Ermäßigungen. Dass es das günstige Azubi-Ticket schon gibt, das er fordert, wuste er nicht. Herr Langnickel sagt, man müsse die Mitarbeiter motivieren, so wie er es täglich als Chef mache. Außerdem bräuchte Rostock mehr Kita-Personal und weniger baufällige Schulen.

Fragen von Rostockern zum Thema Parkplätze und Radwege

Parkplätze: Per Video fragte Nick aus Rostock nach einem Konzept der Kandidaten für Parkplätze in der Altstadt. Draußen am Stadtrand parken und mit dem Bus in die Stadt fahren, zumindest für Leute von außerhalb, rät Bewerber Oppermann. Es gebe keinen Platz für neue Parkplätze, schließlich könne man dafür ja keine Häuser abreisen. Anwohnerparkausweise sollten nicht teuer werden, findet der Freiberufler.

Radwege: Markus Vielstich (41) aus der Südstadt fragt: Wie geht es mit dem Bau neuer Radwege weiter, wenn sie Bürgermeister sind? Frau Botezatu möchte nicht die einzelnen "Verkehrsmittel gegeneinander ausspielen". Sie würde sich für Radwege einsetzen, angefangene Strecken müsste aber auch zu Ende gebaut werden.