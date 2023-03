﻿OB statt Linken-Chefin: So war die erste Sitzung für Eva-Maria Kröger in der Rostocker Bürgerschaft

Hitzige Debatten schlichten musste Rostocks neue Oberbürgermeisterin in ihrer ersten Sitzung in neuer Funktion am Mittwoch nicht. Die Tagesordnung war zügig abgehakt. Zu welchem Thema sich Kröger erstmals äußerte.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket