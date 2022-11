﻿Kandidaten der Rostocker OB-Wahl im Steckbrief: Das ist Roland Ulrich (Einzelbewerber)

Lieblingsplatz, Lottoträume und Lebensmotto: Die OZ stellt die 17 Kandidaten bei der Wahl zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Rostock in kurzen Steckbriefen vor. Was sind das für Menschen und was ist ihnen wichtig? Hier geht es zu den Antworten von Roland Ulrich (Einzelbewerber).

Rostock. Die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern sucht ein neues Oberhaupt. 17 Kandidaten haben sich zur Oberbürgermeisterwahl am 13. November ins Rennen gebracht. Sie wollen die Nachfolge von Claus Ruhe Madsen (parteilos) antreten.

Um den Rostockern neben Wahlplakaten und -programmen die Entscheidung zu erleichtern, wem sie ihre Stimme geben sollen, stellt die OSTSEE-ZEITUNG 15 der Anwärter in kurzen Steckbriefen vor. Von den verbleibenden zwei Kandidaten erhielt die OZ keine Rückmeldung auf ihre Anfrage.

Das sind die Antworten von Roland Ulrich (Einzelbewerber)

Hier gibt Roland Ulrich, der als Einzelbewerber antritt, einen Überblick, was er im Rathaus als Erstes anpacken will und was ihm für die Stadt am wichtigsten ist.

Persönliches

Alter: 59 Jahre

Partei: keine, Einzelbewerber

In Rostock seit: meiner Geburt

Beruf: Elektroniker, Agrarökologe

Hobbys: Land und Leute kennenlernen, Wandern und Reisen

Lebensmotto: Meckern war gestern, Handeln ist heute

Das ist mein Lieblingsplatz in Rostock, weil:

Mein Garten, da bin ich mein eigener Oberbürgermeister.

Was ich als Erstes mache, wenn ich OB werde:

Mich als erstes mit einem Frühstück allen vorstellen und ins Gespräch kommen.

Wenn ich eine Million im Lotto gewönne, würde ich:

Unser Zuhause altersgerecht und modernisiert umbauen. Mit der Familie zu einem schönen Ort reisen und sich dort erholen. Und von dem Rest … weiß ich noch nicht.

Mein Wahlprogramm:

• Hürden zwischen Verwaltung und Bürgern abbauen und es zeitnah kontrollieren

• Ich übernehme die Zuordnung der Bildung, der Kultur und des Sports in den direkten Verantwortungsbereich des OB

• Einbeziehung aller Generationen und Zusammenhalt der Rostocker

• Zufriedenheit der Rostocker

• Verlässliche, vernünftige und transparente Politik

• Arbeitskräfte binden

• Vorgehen gegen Vetternwirtschaft

• Aufgeschobene Projekte endlich bezahlbar umsetzen z. B. den Bau neuer Sportstätten für den Schul-, Vereins- und Breitensport und einer neuen kombinierten Eis- und Schwimmhalle

• Einsatz für kostenloses Schulessen, Trinkwasserspender ebenso Sport- und Kulturbeteiligung für Einkommensschwache

Von OZ