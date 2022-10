﻿Kandidaten der Rostocker OB-Wahl im Steckbrief: Das ist Eva-Maria Kröger (Die Linke)

Lieblingsplatz, Lottoträume und Lebensmotto: Die OZ stellt die 17 Kandidaten bei der Wahl zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Rostock in kurzen Steckbriefen vor. Was sind das für Menschen und was ist ihnen wichtig? Hier geht es zu den Antworten von Eva-Maria Kröger (Die Linke).

Rostock. Die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern sucht ein neues Oberhaupt. 17 Kandidaten haben sich zur Oberbürgermeisterwahl am 13. November ins Rennen gebracht. Sie wollen die Nachfolge von Claus Ruhe Madsen (parteilos) antreten.

Um den Rostockern neben Wahlplakaten und -programmen die Entscheidung zu erleichtern, wem sie ihre Stimme geben sollen, stellt die OSTSEE-ZEITUNG alle Anwärter in kurzen Steckbriefen vor.

Das sind die Antworten von Eva-Maria Kröger (Die Linke)

Hier gibt Eva-Maria Kröger, die für die Linke antritt, einen Überblick darüber, was sie im Rathaus als Erstes anpacken will und was ihr für die Stadt am wichtigsten ist.

Persönliches

Alter: 40 Jahre

Partei: die Linke

In Rostock seit: meiner Geburt

Beruf: studierte Politikwissenschaftlerin

Hobbys: Wandern, Reisen, Zeit mit Freunden

Lebensmotto: Mein Glas ist immer halbvoll.

Das ist mein Lieblingsplatz in Rostock, weil:

Der Kleingarten meiner Eltern, weil ich meine Eltern dort treffe, die Vögel zwitschern und immer etwas Gutes auf dem Grill liegt.

Was ich als Erstes mache, wenn ich OB werde:

Wir wollen sicher durch den Winter kommen. Die Verwaltung und die Stadtwerke haben sich schon sehr gut vorbereitet, hier möchte ich mich einbringen.

Wenn ich eine Million im Lotto gewönne, würde ich:

weiterarbeiten

Mein Wahlprogramm:

Ich habe 22 Jahre lang in Dierkow gelebt und es ist mir wichtig, dass alle Stadtteile im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen, die soziale Spaltung überwunden wird und wir überall investieren.

Der Nahverkehr ist auszubauen, mehr Radwege sind wichtig, auch die Verbindungen ins Umland.

Überall muss es gute Krippen, Kitas, Horte und Schulen für alle geben. Wir brauchen überall ein gutes Arbeitsumfeld, moderne Gebäude und eine digitale Ausstattung. Darum werde ich mich gemeinsam mit dem Rathaus und Stadtschüler- und Stadtelternrat kümmern.

Rostock ist eine sportbegeisterte Stadt. Die Sanierung und der Ausbau von Sportstätten müssen fortgeführt werden. Den Neubau einer kombinierten Schwimm- und Eishalle im Nordwesten weiter voranzutreiben, das unterstütze ich.

Kultur ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich möchte dazu beizutragen, die Vielfalt und die stadtweite Verteilung kultureller Angebote zu stärken.

Unsere Wirtschaft braucht einen Senator. Wir müssen Gewerbeflächen entwickeln, gemeinsam mit dem Umland. Die Hafenentwicklung bietet die Chance für hochwertige Industriearbeitsplätze sowie Ansiedlungen im Bereich des Wasserstoffs.

