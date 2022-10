﻿Kandidaten der Rostocker OB-Wahl im Steckbrief: Das ist Jens Kaufmann (Einzelbewerber)

Lieblingsplatz, Lottoträume und Lebensmotto: Die OZ stellt die 17 Kandidaten bei der Wahl zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Rostock in kurzen Steckbriefen vor. Was sind das für Menschen und was ist ihnen wichtig? Hier geht es zu den Antworten von Jens Kaufmann (Einzelbewerber).

Rostock. Die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern sucht ein neues Oberhaupt. 17 Kandidaten haben sich zur Oberbürgermeisterwahl am 13. November ins Rennen gebracht. Sie wollen die Nachfolge von Claus Ruhe Madsen (parteilos) antreten.

Um den Rostockern neben Wahlplakaten und -programmen die Entscheidung zu erleichtern, wem sie ihre Stimme geben sollen, stellt die OSTSEE-ZEITUNG alle Anwärter in kurzen Steckbriefen vor.

Das sind die Antworten von Jens Kaufmann (Einzelbewerber)

Hier gibt Jens Kaufmann, der als Einzelbewerber antritt, einen Überblick darüber, was er im Rathaus als Erstes anpacken will und was ihm für die Stadt am wichtigsten ist.

Persönliches

Alter: 56 Jahre

Partei: parteilos

In Rostock seit: 1988

Beruf: Selbstständig

Hobbys: Sport, Politik- und Finanzsystem

Lebensmotto: Kritisieren kann jeder. Kritik ist dann gut, wenn sie Lösungen aufzeigt und du auch bereit bist, Verantwortung dafür zu übernehmen!

Das ist mein Lieblingsplatz in Rostock, weil:

Am Strand zwischen Warnemünde und Wilhelmshöhe, bei einem tollen Sonnenuntergang.

Was ich als Erstes mache, wenn ich OB werde:

Ich werde im Rathaus die von mir seit zwei Jahren geforderte Bürger-Frage-Runde mit den Menschen in Rostock selbst einrichten - so möglich, 2x im Monat. Auch gibt es ganz konkrete Projekte, die Menschen Rostocks ab sofort direkt mit in die wesentlichen Entscheidungen für unsere tolle Stadt einzubeziehen. Und ja, wenn Berlin oder Schwerin bis dahin keine Friedensoffensive auf den Weg gebracht haben, werde ich aus Rostock eine Friedensinitiative starten. Denn dieser Krieg muss sofort beendet werden. Kommt es zu einem europäischen Flächenbrand, machen das schönste Theater, das beste Museum und auch die Brücke über die Warnow keinen Sinn.

Wenn ich eine Million im Lotto gewönne, würde ich:

Bitte haben Sie Verständnis, dass ich diese Frage angesichts der aktuellen Probleme und Herausforderungen für uns Menschen in unserer Stadt nicht ernst nehmen kann.

Mein Wahlprogramm:

Mit meiner Kandidatur stehe ich bereits jetzt für tausende unzufriedene Menschen in Rostock.

Die aktuellen Krisen haben unserem Für- und Miteinander schweren Schaden zugefügt. Scheinbar gibt es nur noch Pro und Kontra, Freund und Feind.

In Rostock sollte ein OB nie wieder 54 Einladungen besorgter Menschen zum Dialog ignorieren und sich ein Sozialsenator einem kritischen Diskurs verweigern dürfen.

Genau deshalb werde ich eine 14-tägige Bürger-Frage-Runde im Rathaus einrichten, zu wichtigen Themen - völlig neu gedacht - die Menschen mitbestimmen lassen, die Bürgerschaft/Fraktionsspitzen monatlich zum offenen Gespräch einladen und regelmäßig im Dialog mit Wirtschaft, Vereinen und Initiativen sein.

Weiter werden die Lebenssituation der Kinder, der älteren Generation und die Sicherung der Mobilität für alle Menschen meine Schwerpunkte sein. Auch die wahrnehmbare Diskrepanz zwischen den Auto- und den Radfahrern muss im Miteinander gelöst werden.

