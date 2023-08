﻿Rostocker Öl-Firma soll 25 Millionen Euro hinterzogen haben: Angeklagte beteuern Unschuld

Fitness-Event am Strand

Battle the Beach in Warnemünde: Einer der Favoriten spielte früher beim FC Hansa Rostock

Am Wochenende (25. bis 27. August) treten die besten Kraftsportler Europas am Warnemünder Strand gegeneinander an. Zum fünften Mal findet Battle the Beach statt. Einer der Teilnehmer: ein ehemaliger Hansa-Spieler, der schon in der Vorrunde in den Top drei war. Wie er zum Crossfit gekommen ist