Rostocker Oktoberfest 2023: OZ verlost 220 Tickets

Kostenfrei bis 15:38 Uhr lesen

Großbrand in polnischem Seebad

Großeinsatz der Feuerwehren an der polnischen Ostseeküste nahe der Insel Usedom: In Misdroy hat es am Donnerstag auf der Promenade gebrannt, zwei Gaststätten waren nicht mehr zu retten. So ist die Lage vor Ort.