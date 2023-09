Rostocker Oktoberfest 2023: OZ verlost 220 Tickets für Sportvereine aus MV – jetzt mitmachen

Veranstaltung

Wo sonst die Fußballer des FC Hansa Rostock kicken, legen am Wochenende spielfreudige Kinder los: Beim Kinderfest am 23. September steht jede Menge Action auf dem Programm. Wann geht’s los? Wo geht’s rein? Was ist verboten und was erlaubt im Stadion? Was Besucher wissen müssen.