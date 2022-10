﻿Rostocker Oktoberfest gestartet: So lief die erste Party der Saison in Lederhosen und Dirndl

Das Rostocker Oktoberfest zog gleich am ersten Abend 1600 Gäste ins Festzelt in den Stadthafen. Wie gefeiert wurde, wie viele Schläge der Minister mit dem Holzhammer zum Anstich brauchte und wie viele Maß Bier die Kellnerinnen auf einmal tragen können. Mit Bildergalerie.

Rostock. Eins, zwei, drei Schläge mit dem Holzhammer hat Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) gebraucht für den Anstich des Bierfasses auf der Bühne. Das war Punkt 19 Uhr. Auf den Tischen wurde im Festzelt am Stadthafen aber schon vorher getanzt.

Nachdem das Oktoberfest im vergangenen Jahr nur unter strengen Coronaauflagen stattfinden konnte, wurde zum Start der Oktoberfestwoche in Rostock am Freitagabend wieder richtig gefeiert. Der Duft von gebratenen Hendl, dazu ein frisch Gezapftes, gepaart mit einer munter spielenden Bierzeltband unter einem blau-weiß dekorierten Festzelthimmel – für rund 1600 Gäste war dies Anlass genug, in Lederhosen und Dirndl im Stadthafen zu feiern.