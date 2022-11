﻿Ummelden dauert in Rostock Monate: So ergattern Sie schnell einen Termin im Ortsamt

Wer sich in einem der Ortsämter in Rostock ummelden will oder einen neuen Personalausweis braucht, wartet oft mehrere Monate auf einen Termin. Woran das liegt und welche Lösungen es gibt.

Rostock. Die dunkle Holztür des Ortsamtes-Mitte öffnet sich, eine Sicherheitsbeamtin fragt nach der Ticketnummer. Endlich. Jetzt ist es fast geschafft. Denn für viele Rostocker bedeutet dieser Moment das Ende einer monatelangen Wartezeit.

Der Gang zum Amt beginnt online, denn ohne vorher gebuchten Termin wird es schwierig. Wer sich ummelden oder einen neuen Pass beantragen möchte und es geschafft hat, sich auf der Webseite des Ortsamtes bis zur Terminvergabe durchzuklicken, der liegt nun vor der nächsten Hürde: Verfügbare Termine gibt es meist erst in ein bis drei Monaten.

Spontan in Rostock ummelden? – Fehlanzeige

Vor diesem Dilemma steht auch Max Schuberth. Der 25-Jährige ist gerade von Kiel zurück nach Rostock gezogen. „Mein Personalausweis und Reisepass sind abgelaufen und aufgrund des Umzugs, dachte ich mir, beantrage ich diese, sobald ich in Rostock wohne“, berichtet er. Sein Problem: Die Dokumente kann er erst beantragen, wenn er hier gemeldet ist. Er bekommt jedoch keinen zeitnahen Termin. Seine Freundin und er wollten aber dieses Jahr eigentlich in den Urlaub fliegen. Ob das noch klappt? „Wir haben Mitte September nach einem Termin geschaut und erst am 29. November einen bekommen. Dann kommt noch die Wartezeit auf Perso und Reisepass dazu“, berichtet er.

Die einzige Möglichkeit, um einen früheren Termin zu ergattern ist, morgens im Online-Portal zu schauen, ob aufgrund von Absagen wieder etwas frei geworden ist. Laut Stadtamt werden diese zwischen 8 und 8.30 Uhr zur Verfügung gestellt. Bei Notfällen oder kurzfristigen Problemen kann man sich auch direkt an die Ortsämter wenden.

Sieben Monate bis zum Ummelde-Termin in Rostock

Jennifer hatte heute Glück, die 26-Jährige hat es geschafft, sich bei dem Ortsamt in Lütten-Klein umzumelden. Sie erzählt: „Ich wohne eigentlich schon seit sieben Monaten in Rostock. Bis zu meinem ersten Termin hat es drei Monate gedauert, dann hatte ich leider an dem Tag Corona und konnte den Termin nicht wahrnehmen.“ Das Ortsamt in Rostock-Mitte wäre von ihrer Wohnung näher gewesen, doch sie hat heute Morgen im Online-Portal nachgeschaut und spontan einen Termin in Lütten-Klein bekommen.

Für Studierende in Rostock gibt es eine weitere Möglichkeit, um die langen Wartezeiten zu umgehen. Denn im Ortsamt-Mitte, findet jeden Oktober ein Ummeldetag speziell für sie statt. An diesem Tag können sich Studierende ohne Termin anstellen, sich ummelden lassen und bekommen ihr Begrüßungsgeld von 150 Euro überwiesen.

Gründe für die lange Wartezeit in Rostocks Ortsämtern

Lange Wartezeiten bei den Ortsämtern in Mecklenburg-Vorpommern: Das war bereits zu Beginn der Ferienzeit ein großes Thema. Das Problem damals: Zu viele Menschen beantragten neue Ausweisdokumente und die Bundesdruckerei kam mit den Aufträgen nicht hinterher. Doch wirklich besser ist es nicht geworden. Woran das in Rostock liegt?

„Einerseits liegt es an der Personalknappheit durch unbesetzte Stellen und Krankheit. Derzeit stehen acht von 44 Positionen nicht zur Verfügung und nur eine Stelle ist ausgeschrieben“, teilt Stadtsprecher Ulrich Kunze mit. Warum acht Stellen frei aber nur eine Stelle ausgeschrieben ist, bleibt offen.

Ein anderer Grund sind die Nachwehen der Corona-Pandemie. Viele Anliegen wurden aufgeschoben und können erst jetzt bearbeitet werden. Außerdem dürfen aufgrund der Abstandsregeln weniger Menschen in den Wartebereichen Platz nehmen.

Alles möglichst online beantragen und zuschicken lassen

Zu wenig Personal, zu viele Aufgaben: Bei vielen Anliegen können sich Bürger und Bürgerinnen den Weg ins Amt sparen. Denn diese lassen sich direkt über den Online-Service erledigen. Wer beispielsweise ein Führungszeugnis oder einen Bewohnerparkausweis braucht, kann online einen Antrag ausfüllen und die passenden Dokumente hochladen. Die benötigten Unterlagen werden dann zugeschickt.

Dies ist bei der Beantragung von Personalausweis und Reisepass noch nicht möglich. Laut Ulrich Kunze sind die Ämter hierbei als Dienstleister für Bund oder Land tätig. Das derzeitige Gesetz fordert ein persönliches Erscheinen bei der Beantragung von Ausweisdokumenten. Ein kleiner Lichtblick: Bei der Abholung muss zumindest kein neuer Termin vereinbart werden. Es kann vor Ort eine Nummer gezogen werden, jedoch ist mit einer längeren Wartezeit zu rechnen.

Weitere Tipps für den nächsten Behördengang: Anträge wenn möglich nicht kurz vor Ferienbeginn zu stellen. Ebenfalls sollte man die Checkliste durchlesen, die einem nach Terminbestätigung zugeschickt wird. Dies verhindert, dass wichtige Dokumente vergessen werden und spart somit auf allen Seiten Zeit und weitere Termine.

Von Philippa Bouren