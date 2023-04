Der Rostocker Ostermarkt ist eröffnet. Trotz des Regenwetters lockten Händler und Schausteller am Samstag zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Worauf sie es abgesehen hatten und wieso der Markt auch über die Grenzen der Hansestadt hinaus beliebt ist.

Rostock. Immer wieder ziehen am Samstag kurze Regenschauer über die Hansestadt hinweg. Die Stimmung lassen sich die Rostocker davon aber nicht vermiesen. Gehüllt in einen dicken Mantel und mit einem bunten Schirm in der Hand steht Anne-Marie Höhne am Vormittag auf dem Neuen Markt. Die 27-Jährige wartet auf eine Freundin. Gemeinsam wollen sie über den Ostermarkt schlendern. „Das ist bei uns so Tradition“, verrät sie mit einem breiten Lächeln.