﻿Rostocker Ostseepark: Wechsel bei den Händlern – wer geht, wer kommt

In der Ladenpassage des Rostocker Ostseeparks in Sievershagen tut sich etwas: Nach mehreren Jahrzehnten schließt Ende des Monats ein Fachgeschäft. Dafür kehrt ein früherer Händler wieder zurück. Worauf sich Kunden freuen können.

Der Ostseepark in Sievershagen ist für viele Rostocker ein beliebtes Einkaufscenter. Nun gibt es Wechsel bei den Läden.

Rostock. Ob mit Früchten, Kräutern oder exotischen Aromen – Elke Winkler findet für jeden Teetrinker die passende Mischung. Mit dem kleinen Teeladen im Ostseepark Sievershagen ist die Rostockerin seit Jahrzehnten eine beliebte Anlaufstelle für Liebhaber aromatischer Heißgetränke.

Doch damit ist nun Schluss – Ende des Monats schließt der Laden für immer, denn der ausgelaufene Mietvertrag wurde nicht verlängert. Offenbar sind sich beide Parteien bei den Vertragsverhandlungen nicht einig geworden. „Die Kunden sind schon sehr traurig. Und ja, ich natürlich auch“, sagt die Unternehmerin, die ihre Selbstständigkeit 1995 mit einem Teefachgeschäft im Rostocker Warnow-Park begann.

Seit 1996 war sie dann mit dem „Teezauber“-Laden auch im Ostseepark vertreten. Neben Teilen der Einrichtung, wie zum Beispiel der Waage, gibt es auch Kunden, die ihr von Anfang an die Treue gehalten haben. „Da weiß ich schon, welche Sorten sie wollen, wenn sie zur Tür reinkommen“, sagt Elke Winkler. Unter anderem deshalb seien die großen Supermärkte gegenüber ihrem Laden – erst lange Real, seit einem Jahr Globus – auch nie wirklich Konkurrenz gewesen. Kunden hätten bei ihr und Mitarbeiterin Melitta Erdmann vor allem die fachmännische Beratung geschätzt. Und natürlich die riesige Auswahl.

Seit 1996 hat Elke Winkler mit ihrem „Teezauber“-Laden alle Geschmackswünsche bedient. Ende des Monats hört sie auf. © Quelle: Frank Söllner

Mittlerweile läuft der Ausverkauf. Und das nicht nur bei den rund 180 verschiedenen Teesorten, sondern auch bei Kannen, Tassen und Dekoartikeln.

Fruteria zieht wieder in den Ostseepark

Wer auf den Laden folgt, steht ebenfalls bereits fest. „Auf der bisherigen Fläche von Teezauber wird sich Fruteria ansiedeln und damit ins Center zurückkehren, was uns natürlich sehr freut“, sagt Jens Fischer, der Manager des Ostseeparks in Sievershagen. „Bis vor einem Jahr war die Mieterin dort ansässig, wo sich jetzt der zweite Eingang von Globus befindet. Durch den Auszug von Teezauber erhält Fruteria somit einen Platz innerhalb des Centers“, erklärt er. Auch wenn mittlerweile ein Jahr vergangen ist – den Instagram-Kanal der Fruteria im Ostseepark gibt es noch. Und der zeigt, worauf sich Kunden freuen können: Leckere Smoothies, Fruchtsalat, Wraps, aber auch Getränke wie Bubbletea. Die Eröffnung ist für Mai geplant.

Jennifer König (27) schätzt gerade wegen ihres noch kleinen Sohnes den Komfort überdachter Einkaufscenter, wo es sich auch bei schlechtem Wetter gut bummeln lässt. © Quelle: Frank Söllner

Ob Lebensmittel, Mode, Spielzeug oder Technik: Generell wolle der Ostseepark laut Jens Fischer mit rund 70 Händlern einen ausgewogenen Branchenmix aus dem Bereich Nahversorgung bieten. Über laufende Vertragsverhandlungen gibt der Manager allerdings keine Auskünfte.

Aber „für ein paar kleinere Flächen sind wir in fortgeschrittenen Gesprächen mit Interessenten unterschiedlicher Branchen“, so Fischer. Eines sei aber besonders wichtig: „Ziel ist kein Schnellschuss in der Vermietung, sondern ein nachhaltiger Mietermix. Denn unsere Vermietungsstrategie basiert darauf, die Ansprüche vor Ort passgenau zu befriedigen.“

Irmtraud Strube (l.) und Renate Hille nutzen im Ostseepark vor allem den Globus-Markt für den Wocheneinkauf. © Quelle: Frank Söllner

Und das scheint bei den Kunden anzukommen. Für die beiden Schwestern Renate Hille und Irmtraud Strube ist es vor allem der Globus-Markt, der sie für den Wocheneinkauf regelmäßig in den Ostseepark zieht. „Wenn man sich mal an die Größe gewöhnt hat, findet man hier alles, was man braucht“, sagt Renate Hille. Viel weiter durch das Center bummeln würden die beiden Frauen aber nur selten.

Anders als Jennifer König, die nicht für Lebensmittel, sondern gerade für die vielen Modegeschäfte aus Toitenwinkel nach Sievershagen gekommen ist, weil sie ein Outfit für eine Hochzeit sucht. „Und bei dem aktuellen Wetter ist es in einem überdachten Center besser als in der Innenstadt“, sagt die 27-Jährige mit Blick auf ihren fünf Monate alten Sohn.

Nächstes Jahr steht ein Jubiläum an

Im kommenden Jahr feiert der Ostseepark wieder einen runden Geburtstag – das Center besteht dann seit 30 Jahren. Weil die meisten langfristigen Verträge mit den Shops im Center über fünf oder zehn Jahre laufen, sei man auch immer wieder mit den Mietern im Gespräch, wie sich deren Pläne oder Größenbedarfe ändern. „Es heißt ja auch: Handel ist Wandel“, so Manager Jens Fischer. Und nachdem es gelungen sei, den Ostseepark durch schwierigere Zeiten wie Pandemie, Krieg und Krisen zu führen, wolle man den erfolgreich eingeschlagenen Kurs natürlich auch im nächsten Jahrzehnt fortsetzen.