﻿Rostocker Paar gründet Mode-Label für Heimatverliebte und eröffnet Online-Shop

Rostock. Blau, weiß und rot, dazu beliebte Sehenswürdigkeiten: Ein junges Paar will Rostocks Farben und bekannte Bauwerke der Hansestadt groß in Mode bringen und damit Heimatverliebte und Ostseeurlauber einkleiden.

Hannah Karaus (21) und Michel Kitzerow (22) haben das Fashion-Label „Meergaenger“ gegründet und wollen mit Rostocker Streetwear den Textilmarkt bereichern. Ihr erstes „Baby“: ein Unisex-Hoodie mit „Rostock“-Schriftzug und Skyline. „Wir arbeiten gerade an weiteren Designs und wollen demnächst T-Shirts auf den Markt bringen“, verrät Hannah Karaus.

Online-Shop und Warenlager in der Rostocker Wohnung

Die Soziale-Arbeit-Studentin ist für die Motive zuständig und lässt der Fantasie gern freien Lauf. „Ich war schon immer kreativ.“ Mit ihrem Freund Michel baut sie seit 2022 neben dem Studium an der EuFH (Hochschule für Gesundheit, Soziales, Pädagogik) eine eigene Modemarke auf. Vor einigen Wochen ging ihr Online-Shop ans Netz. Seither trudeln stetig Bestellungen ein. „Die Hoodies kommen super an“, freut sich Michel Kitzerow über das Feedback der bisherigen Käufer.

Der gebürtige Wismarer erfüllt sich mit „Meergaenger“ einen Traum. „Ich wollte immer was Eigenes machen.“ Für das Mini-Unternehmen müssen er und seine Freundin privat Platz machen: Das Wohnzimmer hält aktuell als Warendepot her. Die Kapuzenpullis, die hier lagern, sind in Rostock bedruckt worden und werden in alle Welt verschickt. Das Geschäft mit den Sweatern läuft derzeit als Nebengewerbe. Ob’s dabei bleibt, das will das Paar auf sich zukommen lassen.

Lokale Labels, Hansa-Rostock-Fashion und Merch von Restaurants

„Meergaenger“ ist nicht die einzige Marke mit Lokalkolorit. Onelove, White & Sandy, Tobehose und DelicShirt: An coolen Mode-Labeln mangelt’s in und um Rostock nicht. Hinzu kommen Kollektionen, die hiesige Unternehmen auf den Markt bringen. Für Fußball-Fans gibt’s Hansa-Rostock-Streetwear, das Restaurant Blauer Esel verkauft Hoodies mit Esel-Aufdruck, die Rostocker Brauerei kleidet Biertrinker ein, die Eiswerkstatt hat Textil-Merchandise.

Neue Shirt-Kollektion soll auch Shopping Queens ansprechen

„Meergaenger“ versteht sich aber nicht als Konkurrenz, sondern als eine zusätzliche Möglichkeit für Hansestadtfans, Rostock immer bei sich zu tragen. „Wir wollen mit unseren Designs nicht besser sein als andere, sondern anders. Unsere Produkte sollen die Liebe zum Meer und die Verbindung zur Heimatstadt widerspiegeln“, sagt Michel Kitzerow.

Damit treffen die Jungunternehmer aktuell besonders den Geschmack der Herren: Die Skyline-Hoodies würden meist von Männern gekauft, erzählen die beiden. Doch demnächst will „Meergaenger“ auch bei Frauen Welle machen. Die neuen T-Shirts sollen mit maritimen Motiven auch Shopping Queens ansprechen.