﻿Rostocker Paar wurde in Hochzeitsnacht bestohlen: „Ich konnte nur noch weinen“

Ausbleibende Abrechnungen

Der Prozess um die Betrugsvorwürfe gegenüber Ani S., einer ehemaligen Pflegeheimbetreiberin aus Krakow am See, ist am Dienstag in Rostock fortgesetzt worden. Dabei sagten die Zeugen vor allem gegen ihre Ex-Chefin aus. Die wiederum zeigte sich trotz der Vorwürfe gelassen.