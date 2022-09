﻿Rostocker Parkhäuser und Tiefgaragen: Wo passt das Auto durch, wo ist es günstig?

Schrammen beim Einparken oder lichtdurchflutete Parketagen – was erwartet Parkplatzsuchende in der Hansestadt? Wir haben die Parkhäuser und Tiefgaragen in Rostock genau unter die Lupe genommen – inklusive Preistest.

Rostock. Was haben Kamele und Autos gemeinsam? Es ist verdammt schwer, sie durch ein Nadelör und enge Parkhäuser zu zwängen. In welchem Parkhaus in Rostock schlagen Piepser Daueralarm, und wo wünscht man sich nichts sehnlicher als einen handlichen Kleinstwagen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Campingbusse und SUVs erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Wer damit einen Abstecher nach Rostock macht und ein passendes Parkhaus sucht, braucht in einigen davon starke Nerven und noch stärkere Stoßstangen.

Parkhaus von Galeria Kaufhof: Top Lage, enge Wege

Mitten in der Stadt bietet Galeria Kaufhof ein eigenes Parkhaus an. Die Lage ist sensationell, mitten in der Einkaufsstraße. Auch der Preis ist mit 1,50 Euro pro Stunde noch durchaus akzeptabel. Dafür muss man aber etwas mehr Zeit und Geduld beim Einparken mitnehmen. Die Auf- und Abfahrten des Parkhauses sind nämlich die engsten, die wir in Rostock gefunden haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit einem normal großen SUV und anständigen Fahrkünsten bedarf es einiger vorab bedachter Einschlagwinkel und Rangierens, bis es sicher um die Kurve geht. Das Parkhaus hat inzwischen auch an den Wänden der engen Fahrpassagen nachgebessert und zum Schutz Stoßleisten angebracht. Eng bleibt es trotzdem. Wer obenrum ganz gut rumkommt, läuft Gefahr, untenrum mit dem Rad an den Kanten hängenzubleiben.

Teil der Parkkosten wird nach Einkaufsbummel erstattet

Da helfen auch die Warnpiepser nicht, die in Anbetracht des aufdringlichen Betons hysterisch kreischen – aber man muss ja rumkommen. Ein Vorteil bietet das Parkhaus im Preis, vor allem wenn man im angrenzenden Kaufhaus noch shoppt. Ab einem gewissen Einkaufsbetrag wird ein Teil der Parkkosten erstattet.

Lesen Sie auch

Parkhaus Jakobi-Passage: Stunde kostet zwei Euro

Schräg gegenüber der Einfahrt von Galeria Kaufhof, geht es in das Parkhaus Jakobi-Passage. Jede angefangene Stunde kostet hier 2 Euro. Mit einer Druchfahrtshöhe von 2,10 Metern und einer Breite von 3 Metern kommen auch große Autos gut durch. Gasbetriebene Wagen dürfen nicht einfahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tiefgarage am Kröpeliner Tor: Viele Säulen, nicht ganz billig

Auf den ersten Blick praktisch erscheint auch die Tiefgarage am Kröpeliner Tor. Wer ins KTC will, parkt hier eindeutig richtig, aber auch teuer. Das Parkhaus hat 24 Stunden geöffnet. Die erste Stunde kostet 1,70 Euro, jede weitere Stunde 1,60 Euro. Rein kommt man leicht, bei den Parkplätzen hilft Manövrieren, da viele Säulen das Einparken und Öffnen der Türen beim Aussteigen erschweren. Hinzu kommt die stickige Luft in dem Parkhaus.

Rasant bergab geht’s im Parkhaus Rostocker Hof. © Quelle: Martin Börner

Stickige Luft und kaum Licht im Parkhaus am Rostocker Hof

Genauso stickig und eher schlecht beleuchtet ist auch das Parkhaus am Rostocker Hof, in das keine gasbetriebenen Fahrzeuge einfahren dürfen. Die Beschilderung im Inneren erschwert die Orientierung, um die zweite Parkebene sowie die richtige Fahrtrichtung zu finden. Beim Einparken empfiehlt sich: Besser vorher aussteigen – also der Beifahrer. Der Preis ist mit 2 Euro pro Stunde auch gesalzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Parkhaus Am Amtsgericht bietet Platz und Licht. © Quelle: Martin Börner

Das Parkhaus Am Gericht hingegen, punktet mit einem geradezu einladenden, offenen und lichtgeschwängerten Ambiente. Die Ab- und Auffahrt ist erstaunlich breit. Entlang der Parkreihen fällt auf, dass keine Säulen oder Wände das Einparken zusätzlich erschweren.

Auch Fahrräder können hier geparkt werden, was bei E-Bikes eine sichere Sache ist. © Quelle: Martin Börner

Erschwingliche Preise und Parkkisten für Fahrräder

Wer hier nach einem Parkplatz sucht und sich dann doch noch umentscheidet, hat außerdem zehn Minuten Zeit dazu, kostenlos durch das Parkhaus zu fahren. In anderen Parkhäusern bleiben dafür meistens nur fünf Minuten Zeit. Die Kosten sind mit einem Euro für die erste Stunde erschwinglich, jede weitere Stunde kostet dann aber 1,50 Euro. Auch Fahrräder finden hier Parkkisten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leichte Ein- und Ausfahrt im Parkhaus am Doberaner Hof

Die Ein- und Ausfahrt und das Einparken fällt auch im Parkhaus am Doberaner Hof leicht. Es ist luftig und gut beleuchtet. Die Preise sind moderat mit einem Euro für die erste Stunde und 1,50 Euro für jede weitere Stunde.

In der Tiefgarage Steigenberger Hotel Sonne sind Schilder angebracht: „Enge Zufahrt! Bitte rangieren! Please shunt!“ Es sind deutliche Kollisionsspuren an der Kante zu sehen. © Quelle: Martin Börner

Tiefgarage Steigenberger Hotel Sonne: Richtig eng

Richtig eng wird es auch in der Tiefgarage Steigenberger Hotel Sonne. Marie Klingbeil aus Wismar hat allerdings wenig Probleme, mit ihrem Kleinwagen hier um die Ecken zu kommen. „Ich komme in jedes Parkhaus“, sagt die Wismarerin. Im Parkhaus Sonne war sie auch schon mal mit einem Opel Zafira „Das hat gut geklappt. Hier steht ja überall, dass es eng ist, also muss man eben aufpassen“, so die 33-Jährige.