Ein Pfleger aus Rostock übt mit einem ironischen Spruch via Social Media Kritik an Gas- und Stromkonzernen und wird dafür gefeiert. Auch von einem Promi: Der Podcaster und Comedian Oliver Pocher teilt das Bild in seinen Stories mit seinen Followern – mit Folgen.

