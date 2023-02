﻿Rostocker Pflegeschüler über ihre Ausbildung: „Manche Tage sind sehr emotional“

Johanna Hartig und Thomas Kunz sind Pflegeschüler im dritten Lehrjahr an der Beruflichen Schule „Alexander Schmorell“ in Rostock.

Rostock. Ihren Traumjob haben Johanna Hartig und Thomas Kunz längst gefunden. Beide machen zurzeit eine Ausbildung zur Pflegefachkraft. So heißt der Beruf inzwischen, in dem Altenpfleger, Kinderkrankenpfleger und allgemeine Krankenpfleger zusammen ausgebildet werden. An diesem Ausbildungsmodell gibt es noch viel Kritik. Die beiden Pflegeschüler wollen sich von ihrem Weg aber nicht abbringen lassen. Sie haben ihren Beruf – oder vielleicht sogar ihre Berufung – längst gefunden.

Beinahe könnte man sagen, Thomas Kunz ist erblich vorbelastet. Dem 22-Jährigen aus Zülow bei Sternberg (Kreis Ludwigslust-Parchim) wurde die Pflege von Menschen vielleicht in die Wiege gelegt. Auch seine aus Russland stammenden Großeltern haben schon Kranke gepflegt. „Ich habe mich nach dem Abitur ursprünglich noch für die alte Pflegeausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger beworben, bin dann aber gleich in die neue generalistische Ausbildung gerutscht“, berichte er.

Einsatz auf Entbindungsstation und Neonatologie

Beide haben im Wechsel etwa fünf Wochen Schule und fünf Wochen Praxis. Zum theoretischen Teil geht es in die Berufsschule „Alexander Schmorell“ in Rostock Lütten Klein. Beide haben es nicht weit. Ihre Ausbildung machen sie am Klinikum Südstadt in Rostock.

Die Gehälter von Krankenpflegern können sich in den verschiedenen Fachbereichen unterscheiden.

Während Thomas Kunz sich für die allgemeine Krankenpflege interessiert, weiß Johanna Hartig schon ganz genau: Sie wird Kinderkrankenpflegerin. Die 19-jährige Rostockerin hat die mittlere Reife gemacht, dann hat sie es zunächst in einer Kita mit der Ausbildung versucht. „Ich wollte unbedingt etwas mit Kindern machen“, wusste sie schon damals.

Johanna Hartig ist Pflegeschülerin im dritten Lehrjahr an der Beruflichen Schule „Alexander Schmorell".

Bei der Entscheidung halfen dann auch die Oma, die Ärztin ist, und die Mutter, die Hebamme ist. Die engagierte Rostockerin weiß, sie hat Glück. Am Südstadtklinikum wird sie überwiegend auf der Entbindungsstation und in der Neonatologie eingesetzt. Sie weiß, andere Pflegeschüler haben es schwerer. „Einige müssen ihre Praktika im Bereich der Kinderkrankenpflege in Kindergärten machen, also bei gesunden Kindern.“

Herausforderungen im Alltag: Emotionale Prüfungen für Schüler

In der Ausbildung warten viele Herausforderungen auf die jungen Leute. Nicht auf alle werden sie vorbereitet. „Wir sehen auch viel Elend. Einige Tage sind sehr emotional – zum Beispiel, wenn Kinder ableben“, berichtet Johanna Hartig. Im Klinikalltag trifft sie auch auf Missbrauchsopfer. „Ein zwölfjähriges Mädchen hat sich mir anvertraut. Das braucht aber Zeit, die man sich nehmen muss“, betont die 19-Jährige. Nur so könne man den Kindern helfen. Und sie sagt: „Kinder geben einem auch viel zurück. Die Arbeit mit ihnen erfüllt mich.“

Dass der Job nicht nur körperlich, sondern auch psychisch belastend sein kann, bestätigt auch Thomas Kunz. Für ihn stehen auch Pflichtpraktika im ambulanten Bereich an. Zuletzt war er vor allem auf der Gastroenterologie im Südstadtklinikum im Einsatz. „Natürlich spüren wir schon in der Ausbildung, dass die Kliniken unter Personalmangel leiden“, sagt er. Umso wichtiger sei es, dass sie gut ausgebildet werden.

Abschlussprüfungen stehen bevor

Der Tag in der Klinik beginnt für den 22-Jährigen mit der Versorgungsrunde. Von den Pflegerinnen und Pflegern werden die Medikamente gereicht. Er kümmert sich um die Grundkörperpfleger und auch bei Infusionen hilft er schon. Auf seiner Station läuft die Dokumentation schon überwiegend digital.

Thomas Kunz ist Pflegeschüler im dritten Lehrjahr an der Beruflichen Schule „Alexander Schmorell".

Mitschülerin Johanna Hartig hilft bei der Arbeit im Kreißsaal, bei der Stillberatung, Wundversorgung nach Kaiserschnitten. „Einige Frauen brauchen besondere Zuwendung, wenn sie zum Beispiel keinen familiären Rückhalt nach der Geburt haben.“

Johanna Hartig und Thomas Kunz haben ihre Ausbildung fast geschafft. Sie gehören zum ersten Jahrgang, der nach der noch neuen Generalistik ausgebildet wird. Im Juni und Juli geht es in die Abschlussprüfung, danach ins Berufsleben. Johanna Hartig sagt: „Das ist eine wirklich sehr intensive Ausbildung, aber sie lohnt sich.“