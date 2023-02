16 eingeschaltete Herdplatten führen zu Polizeieinsatz in Rostocker Flüchtlingsunterkunft

Jetzt im Februar hat das Konto der OZ-Weihnachtsaktion noch mal richtig Plus gemacht. So überwies eine Apothekerin aus Stralsund 3750 Euro aus den Spendenboxen, und Landwirt Aurel Hagen aus Wendorf hatte seinen Beitrag im Urlaub eingezahlt, und erst jetzt kam das Geld in Stralsund an.