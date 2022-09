﻿Rostocker Pressezentrum eröffnet im OZ-Medienhaus

Es tut sich was im OZ-Medienhaus, im Erdgeschoss zieht das Rostocker Presse- und Printzentrum ein. Warum es Geschäftsführer René Geschke und sein Team vom Neuen Markt weg zog und was Kunden nun erwartet.

Rostock. Mit Neuanfängen kennt sich René Geschke aus. In den vergangenen Jahrzehnten musste der Rostocker Unternehmer sein Geschäftsfeld mehrfach neu erfinden. Ob Musikmarkt, Buchhandel und Presse: Immer gingen große Veränderungen auch mit einbrechenden Zahlen einher und Geschke musste kreativ werden. „Ich habe Erfahrungen gemacht, die machen andere sonst höchstens einmal in ihrem Leben“, sagt er. Das ist wohl auch der Grund, warum er der Neueröffnung seinen Presse- und Printzentrums am neuen Standort relativ gelassen entgegensieht.

An diesem Sonnabend, 1. Oktober, geht es los. Dann öffnen sich nach einem Soft-Opening am 26. September endgültig die Türen zum neuen Sitz im OZ-Medienhaus in der Richard-Wagner-Straße 1a. Mit Sekt, Bier und Ballons wird von 9 bis 13 Uhr gefeiert. Gleichzeitig lief am 30. September der Mietvertrag für die ehemalige Fläche am Neuen Markt aus.

Vertrag nicht verlängern, weil Miete verdoppelt werden soll

Den Vertrag über die rund 1000 Quadratmeter wollte René Geschke nicht verlängern, nachdem der Vermieter mitten in der Corona-Zeit die Miete habe verdoppeln wollen. Umso glücklicher war der Unternehmer über die Option, eine ähnlich große Fläche nur einige hundert Meter weiter nutzen zu können. „Es ergeben sich so viele positive Synergien“, sagt Geschke.

Unter anderem können hier nun wieder Konzertkarten gekauft, Visitenkarten erstellt, Flyer und Plakate in Auftrag gegeben und Souvenirs geshoppt werden. Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend jeweils von 9 bis 18 Uhr.