﻿„Das ist ein Geschäft mit dem Tod“: Rostocker protestieren gegen Rüstungsmesse

Rostock. „Kampfjets dürfen nur noch Seedbombs abwerfen“, „Frieden schaffen ohne Waffen“ und „Worldpeace for Future“ steht auf den Plakaten, die rund um das Protestcamp gegen die Rüstungsmesse UDT angebracht sind.

Am Wochenende hat die Initiative „UDT entwaffnen“, in der mehrere Organisationen beteiligt sind, ihr Lager unweit der Rostocker Hansemesse aufgeschlagen, um gegen die weltgrößte Fachmesse für die Unterwasserverteidigungsindustrie zu demonstrieren. Die Fachmesse findet vom 9. bis zum 11. Mai in Schmarl statt. Es werden 1500 Besucher aus aller Welt und etwa 70 Aussteller aus der Rüstungsindustrie erwartet.

Demo gegen Rüstungsmesse: „Hier wird richtig Kasse gemacht“

„Ich hoffe, wir können auf die Messeteilnehmer einwirken. Wir wollen sie damit konfrontieren, dass das hier ein Geschäft mit dem Tod ist“, sagt Dieter Rahman, der das Camp angemeldet hat. Thomas Lange von der Ortsgruppe des Friedensbündnisses ergänzt: „Hier wird richtig Kasse gemacht. Hier kommen Politiker, um Rüstungsverträge zu schließen.“ Russland sei da wahrscheinlich gerade außen vor, „aber alle anderen sind eingeladen, Kriegswaffen zu kaufen.“

Die beiden Männer kritisieren die Stadthallengesellschaft sowie die Rostocker Stadtpolitik scharf. „Viele Menschen fühlen sich wie vor den Kopf gestoßen. 2019 wurden bereits die Verträge geschlossen – fernab der Öffentlichkeit. Wir müssen etwas unternehmen. So etwas darf sich nicht wiederholen“, sagt Rahmann. „Von der Stadt heißt es, man wolle die Messe ja eigentlich auch nicht, aber man könne nichts dagegen tun. Das kann ich nicht mehr ernst nehmen. Stattdessen wird alles unternommen, um den Protest zu erschweren.“

Das Friedensbündnis wollte ursprünglich vom 5. Mai an für die Dauer einer Woche ihre Zelte vis-à-vis der Messehalle stellen. Die Stadt Rostock wollte die Demo aber nur auf einer weiter entfernten Fläche erlauben. Außerdem sollte auch das nächtliche Zelten nicht gestattet werden. Das Verwaltungsgericht Schwerin entschied schließlich, dass das Camp nun doch dichter an der Messe – auf der gesamten Freifläche westlich vom Gelände – am Hamburger Tor stattfinden darf. Außerdem ist dem Friedensbündnis gestattet, auch nachts zu zelten.

Rüstungsmesse in Rostock: Das ist geplant

Tagsüber finden in den großen Zelten Vorträge, Seminare und Workshops statt, die sich alle mit Friedenspolitik auseinandersetzen. Themen sind der Ukraine-Krieg, internationale Kriegsdienstverweigerung oder Bundeswehr-Reklame im öffentlichen Raum.

Auf der Wiese haben Teilnehmer ihre selbst mitgebrachten Zelte aufgeschlagen, wollen rund um die Uhr vor Ort sein. In der ersten Nacht waren es etwa ein Dutzend Menschen. „Wir hoffen, dass sich auch noch mehr Teilnehmer von außerhalb anschließen“, sagt Thomas Lange. Die Initiatoren jedenfalls wollen bei jedem Wetter protestieren. „Unsere Zelte sind wind- und wetterfest.“