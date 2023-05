﻿Prozess gegen Geldautomaten-Sprenger in Rostock: Lange Haftstrafen für Bande

Rostock. Sie träumten vom Gangsterleben mit schweren Autos und leichtverdientem Geld. Sie posteten TikTok-Videos mit Bildern von gesprengten Geldautomaten. Mit „G’s“, das steht für Bankautomaten, lassen sich „viele Scheine“ machen, heißt es darin. Mehr als mit „Kippen“, dem Hochjagen von Zigarettenautomaten. Die Gangster-Karriere ist jetzt erst einmal vorbei: Das Landgericht Rostock verurteilte am Freitag (12. Mai) drei Männer aus Potsdam und Berlin zu teils langjährigen Haftstrafen.

Überfall auf Geldautomaten: Nur einmal machten sie Beute

Die beiden Haupttäter Max S. (22) und Andrej M. (26) ließen laut Urteil im Herbst 2021 Geldautomaten in Rostock, Ferdinandshof (Vorpommern-Greifswald) und in Plate bei Schwerin hochgehen. Beute machten sie nur in Plate: 185 000 Euro. Noch am gleichen Tag kaufte sich S. bei einem Berliner Autohändler einen gebrauchten Audi A6 für 35 000 Euro. Das Geld müssen sie laut Urteil zurückzahlen.

Einer der drei Angeklagten wartet mit Handfessel im Saal des Landgerichts auf die Urteilsverkündung. © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Urteil am Rostocker Landgericht: 7,5 Jahre Haft für den ältesten Täter

S. muss für viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Weil er bei den Taten noch keine 21 Jahre alt war, legte das Gericht Jugendstrafrecht an. M. kommt für siebeneinhalb Jahre hinter Gitter. Für ihn hatte die Staatsanwaltschaft neun Jahre gefordert. Beide haben lange Vorstrafenlisten, unter anderem wegen Diebstahl und Körperverletzung. M. wurde bereits 2018 wegen Geldautomaten-Sprengung zu zwei Jahren Haft verurteilt. Danach saß er eine weitere Strafe in Bayern ab, nachdem er mit dem Auto eine Polizeisperre durchbrochen und dabei einen Beamten schwer verletzt hatte. Aus der Haft postete er das TikTok-Video und forderte seine Kumpanen auf, „Scheine“ für seine schwangere Freundin zu besorgen. Als „Zeichen des Respekts“.

Nach einem Sprenganschlag zerstörter Geldautomat einer Volksbank (Symbolbild). © Quelle: Arne Dedert/dpa

Der dritte Angeklagte Alexander E. (23) erhielt ein Jahr Haft wegen Sachbeschädigung. Ihm konnte nur die Beteiligung an einer Geldautomaten-Sprengung in Potsdam nachgewiesen werden. Diesen Bruch machten die Täter anscheinend nur zu Übungszwecken. Es soll in allen Fällen weitere Tatbeteiligte geben, die jedoch im Dunkeln blieben. Die Verurteilten schwiegen größtenteils.

Täter haben weder Ausbildung noch Abschluss

Alle drei haben weder eine Ausbildung noch einen Abschluss. Max S. nahm schon als 14-Jähriger Drogen und ging nicht mehr zur Schule. Als Lager für die Beute nutzten sie eine Garage in Potsdam. M. arbeitete dort zeitweise in der Nähe in der Autowerkstatt seines Vaters. In der Garage fand die Polizei später Gasflaschen, die für die Sprengungen eingesetzt wurden und bei einem Einbruch gestohlen worden waren.

Die Ermittler hatten anscheinend nicht viel Mühe, die Täter zu fassen – anders als bei professionellen Banden aus den Niederlanden, denen ein Großteil der Automatensprengungen in Deutschland zugerechnet wird. Die Gangster aus Potsdam hinterließen mehrere DNA-Spuren am Tatort, tauchten auf Überwachungsvideos auf. Dazu filmten sie ihre Coups selbst und tauschten sich darüber am Telefon aus.