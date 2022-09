﻿Rostocker Radschnellweg: Langes Teilstück soll 2025 fertig werden

Rostock. Drei bis vier Meter breit, getrennt vom Fußgängerweg, ausgelegt für Höchstgeschwindigkeiten von Tempo 30 und mehr: Der Rostocker Nordosten soll bis 2025 einen Radschnellweg in die Innenstadt bekommen. Mit 1300 Meter Gesamtlänge wäre es das bislang größte, zusammenhängende Stück im geplanten Rostocker Radschnellwegnetz. Von dem existieren bisher erst kurze, nicht miteinander verbundene Abschnitte über die Stadt verteilt. Ob die neue Trasse tatsächlich wie geplant gebaut wird, ist noch nicht gänzlich sicher. Um die geplante Breite realisieren zu können, muss die Stadt angrenzende Grundstücksstreifen kaufen. Doch nicht alle Anwohner sind von den Plänen überzeugt.

Fuß- und Radweg in Rostock soll breiter werden

Der Schnellweg beginnt an der Fußgängerbrücke über die Warnow, kurz hinter der Straßenbahnhaltestelle Stadthafen, und endet an der Kreuzung Dierkower Damm/Hinrichsdorfer Straße. Der bestehende etwa drei Meter breitet Fuß- und Radweg soll verbreitert werden und getrennte Spuren für beide Nutzergruppen erhalten. Die Strecke nutzen viele Pendler sowie von Frühjahr bis Herbst zahlreiche Radtouristen, die zur Bäderstraße in Richtung Graal-Müritz wollen oder zur Fähre in den Seehafen.

Einen 2,20 breiten Gehweg und vier Meter für den Radverkehr sieht der Entwurf für den Ausbau vor, den Michael Loba vom Amt für Mobillität im Ortsbereirat Dierkow Ost/West vorstellte. Erwartete Baukosten: 2 bis 2,5 Millionen Euro. Bei dieser Variante könnten zwei Radelnde nebeneinander fahren und dabei gefahrlos von einem dritten überholt werden – insofern es gerade keinen Gegenverkehr gibt. An einigen Engstellen ist diese Variante allerdings nicht möglich. Unter anderem auf Höhe der Baufirma Arge-Haus, wo maximal drei Meter Radwag realisierbar sind – und das auch nur, wenn das Unternehmen Flächen abgibt.

Notvariante wäre kein richtiger Schnellweg

„Erste Gespräche gab es schon“, sagt Loba. Wie hoch die Bereitschaft der Firma ausfällt, ist offen. Sollte der Grunderwerb scheitern, käme an dieser Stelle nur eine Sparvariante zustande: Vier Meter Breite für Räder und Fußgänger zusammen. „Das wäre besser als jetzt, aber zweifelhaft, ob das dann noch ein Schnellweg wäre“, erklärt der Fachbereichsleiter. Der bestehende Weg für Radfahrer und Fußgänger zusammen ist drei Meter breit.

Öffentlich kritisch zum geplanten Schnellweg äußert sich ein anderes Unternehmen, das ebenfalls einen schmalen Streifen an die Stadt verkaufen soll, damit die vorgesehene Breite eingehalten werden kann. Software-Unternehmer Tino Hülsenbeck, Geschäftsführer von Pironex, ist selbst an der Entwicklung von Radverkehrskonzepten beteiligt, unter anderem für die Stadt Düsseldorf. Mainz und München belieferte er mit Bordcomputern für Leihräder. Sein Laufspiel „Street Points“ soll laut Bürgerschaftsbeschluss von vor einem Jahr für die ganze Stadt angeschafft werden.

Pironex-Chef gegen isolierten Radwegebau in Rostock

Beim geplanten Radweg in Dierkow hält Hülsenbeck die Umsetzung für falsch. Es sei schwierig, das zuerst der Radweg gebaut wird, bevor feststeht, wie das geplante Warnowquartier aussieht, das durch den neuen Weg mit angebunden werden soll. Jetzt den Radweg zu bauen, „nur weil Fördermittel da sind“, sei nicht richtig. Die Verbindung sollte seiner Meinung zusammen mit dem Rahmenplan Warnowquartier entwickelt und geplant werden. Ob er Grundstücke an die Stadt verkaufen wird, lässt Hülsenbeck offen.

Laut Loba würde der Radschnellweg bei einer Verschiebung in absehbarer Zeit überhaupt nicht gebaut werden können. Rostock hat für das bis 2030 geplante Schnellwegnetz Mittel aus einem 390-Millionen-Euro schweren Förderprogramm des Bundes eingeplant. Ohne diese Mittel würden die Realisierungschancen deutlich schwinden, zumal sich auch die Haushaltslage der Hansestadt eintrübt. „Es geht nicht anders, sonst haben wir Stillstand“, erklärt Loba.

Neue Ampel für Kollwitz-Schüler geplant

Für die geplante Radwegtrasse soll die Straßenbahnstation Dierkower Damm abgerissen und einige Meter weiter nördlich neu gebaut werden – in Höhe von Veolia, wo bislang Straßenbahndamm und Geh-/Radweg durch einen hohen Wall getrennt werden – der verschwinden soll. An dieser Stelle ist zudem ein Fußgängerübergang mit Ampel zur anderen Straßenseite vorgesehen, wo es regen Schülerverkehr zum Käthe-Kollwitz-Gymnasium gibt. Eine Verlegung der Straßenbahnschienen, um auf Kosten der Autos mehr Platz für den neuen Schnellweg zu gewinnen, scheidet aus Kostengründen aus, so das Amt für Mobiliät.

Im Ortsbeirat stießen die Radwegepläne auf ein ein verhaltenes Echo. „Mir erschließt sich die Notwendigkeit nicht“, monierte Gerdt Puchta (Linke). Der bestehende Uferweg sei doch ausreichend. Geplanter Baubeginn ist 2024, ebenso für einen weiteren Radschnellweg durch den Barnstorfer Wald. Bis 2028 soll in Rostock eine 23 Kilometer lange Radschnellwegtrasse fertig sein, die von Dierkow bis nach Warnemünde reicht.