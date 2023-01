﻿Teil der Till-Lindemann-Statue in Rostock gefunden: Wie der Rammstein-Krimi weitergeht

Der Diebstahl einer Statue von Rammstein-Sänger Till Lindemann beschäftigt die Rostocker. In der Nacht zu Mittwoch war die nur kurz zuvor aufgestellte Skulptur geklaut worden. Die OZ verrät, was gefunden wurde und ob es eine heiße Spur zum Täter gibt.

Rostock. „Gott weiß, ich will kein Engel sein“, singt Till Lindemann in einem der berühmtesten Rammstein-Songs. Und das hat sich offenbar auch der Dieb gedacht, der die Statue des berühmten Sängers in der Nacht zu Mittwoch aus dem Stadtteil Evershagen stahl.

Kurz vor dem 60. Geburtstag Lindemanns hatte der Rostocker Künstler Roxxy Roxx die Skulptur dort aufgestellt, wo der Rammstein-Frontmann einen Teil seiner Jugend verbrachte. Wochenlang hatte Roxxy an dem Denkmal gearbeitet und dafür rund 600 Euro aus eigener Tasche investiert. Das Gesamtgewicht von Statue und Sockel, die eine Gesamthöhe von gut 1,70 Meter hatten, betrug etwa 40 Kilogramm.

Das wurde offenbar auch dem Langfinger zu schwer. „Denn den Sockel haben wir relativ schnell gefunden. Er lag unweit des Ortes, wo das Lindemann-Denkmal stand“, erklärt Polizeisprecherin Dörte Lembke. Anschließend sei auch die Spurensicherung aktiv geworden. Ob entscheidende Hinweise gefunden wurden, will Lembke aber noch nicht sagen. Die Ermittlungen dauern weiter an. Gerüchte, dass es einen sogenannten Tracker und damit Anhaltspunkte zum Verbleib der Skulptur gibt, halten sich hartnäckig, werden von der Polizei aber nicht offiziell bestätigt.

Wer war es: Rammstein-Fan oder Buntmetall-Dieb?

Auch die Frage nach dem Motiv des Diebes ist weiter unklar. Im Internet kursieren nach der Tat sogar lustige Fotomontagen, die den Eindruck erwecken, Sänger Lindemann hätte sich sein Denkmal selbst mitgenommen. Immerhin war die Statue auch als Geschenk zu seinem 60. Geburtstag gedacht.

Doch wie war es wirklich? War es ein Rammstein-Fan? Oder gar jemand, der dachte, mit dem Material der Statue Geld machen zu können? Das wäre dann auf jeden Fall ein Trugschluss, denn entgegen vieler anderslautender Medienberichte ist das Denkmal gar nicht wirklich aus Bronze. Die entsprechende Optik wurde durch Malerei und das Geschick des Künstlers erzielt.

Dass die Polizei in dem Fall überhaupt ermittelt, ging aber nicht von Roxxy Roxx aus. Fans der Band Rammstein waren am Mittwoch nach Evershagen gepilgert, hatten dort den Diebstahl bemerkt und angezeigt. Anschließend hätte es aber auch Gespräche zwischen dem Erbauer des Denkmals und den Beamten gegeben.

Erbauer hätte sich Versteigerung vorstellen können

Ursprünglich wollte Roxxy vor allem, dass die Statue am 4. Januar und damit am eigentlichen Geburtstag in Evershagen steht. Als Geschenk und Zeichen der Wertschätzung für den Sänger und als eine Art Pilgerstätte für Rammstein-Fans. Einige wollten genau diese Möglichkeit wahrnehmen, standen aber Mittwochmorgen vor der leeren Wiese, auf der nur noch eine Stahlkette daran erinnerte, dass es an der Stelle für kurze Zeit ein Denkmal gegeben hat.

Wie lange Lindemann hätte stehen bleiben sollen und dürfen, ist durch den Diebstahl nicht mehr relevant. Gegenüber der OZ erklärte Künstler Roxxy Roxx aber, dass er sich auch hätte vorstellen können, die Skulptur für den guten Zweck zu versteigern.

So hatte er es immerhin schon einmal gemacht. 2019, als sein Denkmal von Marterias Alter Ego Marsimoto nach zwei Tagen vom Platz vor dem Kröpeliner Tor gestohlen wurde, hatte Roxxy später aus der Grundform noch mal fünf Büsten gefertigt und diese für den durch die Corona-Krise gebeutelten Mau-Club versteigert. Ob er Ähnliches nun noch mal plant oder die Guerilla-Kunst nach den zwei Diebstählen ganz aufgibt, ließ Roxxy am Donnerstag offen.