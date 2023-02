﻿Rostocker Rapper Marteria: Goldene Schallplatte fürs Warnow Valley

Um ein Zeichen für die Rostocker Kreativszene zu setzen, überließ der Sänger den Verantwortlichen des Kreativquartiers „Warnow Valley“ in dieser Woche den Gold Award für „Niemand bringt Marten um“

Rostock. Schöne Geste von Sänger Marteria: Um sich zu bedanken und ein Zeichen für die Rostocker Kreativszene zu setzen, schickte der Rostocker Rapper in dieser Woche eine Goldene Schallplatte an die Verantwortlichen des Kreativquartiers „Warnow Valley“ am Rostocker Stadthafen. Die Auszeichnung hatte der Sänger im Dezember 2022 für mehr als 200 000 verkaufte Singles von „Niemand bringt Marten um“ vom Bundesverband Musikindustrie (BVMI) erhalten.

Wir brauchen in Rostock mehr Raum für Kreative

„Wir brauchen in Rostock mehr Raum, wo Kreative experimentieren können, um auf geile Ideen zu kommen“, sagte Marten Laciny, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt. „Wir haben mit dem Valley einen Ort mit besonderer Atmosphäre, voll mit tollen unterschiedlichen und sehr offenen Menschen. Sowas muss geschützt und unterstützt werden“, betonte er. In den letzten Jahren hatte Laciny immer wieder Zeit im „Warnow Valley“ verbracht, sich dort Inspirationen für seine Arbeit geholt und die Unternehmen teilweise in seine künstlerischen Aktivitäten eingebunden.

„Das ist wie eine Liebeserklärung“

Bei den Kreativen kam die Geste sehr gut an: „Das zeigt, dass Marten sich bei uns im Valley wohl fühlt und hier Unterstützung und Inspiration findet“, sagt Veronika Busch vom Verein fint, Mitinitiatorin des Warnow Valleys. „Für uns ist das wie eine Liebeserklärung“, sagte Tom Ludwig von der Band „Les Bummms Boys“. Die Geste sei zugleich ein Appell, mehr Raum für Kreative in der Stadt zu schaffen. „Dafür sind wir ihm natürlich sehr dankbar.“ Die Auszeichnung solle nun einen Ehrenplatz bekommen.