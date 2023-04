﻿Rostocker Rapper Marteria kann aufatmen: Kein Prozess in den USA

Bis zu vier Jahre Haft

Die 25-Jährige hat am ersten Verhandlungstag am Amtsgericht in Greifswald den Großteil der ihr vorgeworfenen Taten gestanden. Mit falschen Abschlusszeugnissen hatte sie sich als Lehrerin ausgegeben und an einer Greifswalder Grundschule gearbeitet. Wie es dazu kam