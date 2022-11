﻿Rostocker Rapper Marteria singt mit Silbermond und Finch über die Wendezeit

Der Rostocker Rapper Marteria gab am Sonntag über Instagram den Namen seinen neuen Songs bekannt.

Drei völlig verschiedene Musikstile werden in dem Song „Wendekind“, in dem auch der Rostocker Rapper Marteria mitwirkt, aufeinanderprallen. Neben dem Krawall-Rapper Finch ist auch die Schmuseband Silbermond mit an Bord. Der Song soll die Wege der drei Musiker zur Wendezeit behandeln.