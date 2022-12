﻿Rostocker Rathaus vor dem Kollaps? Mehr als 900 Mitarbeiter scheiden demnächst aus

Fachkräftemangel: In den kommenden zehn Jahren geht in Rostock fast ein Drittel der Verwaltungsmitarbeiter in Rente. Mehr als 100 Führungsposten müssen neu besetzt werden. Welche Folgen das hat.

Rostock. Personalschwund im Rostocker Rathaus: Während die Hansestadt wächst – und damit auch die Aufgaben – hat die Verwaltung künftig immer weniger Mitarbeiter zur Verfügung. Bis zum Ende des Jahres 2031 werden 907 Beschäftigte altersbedingt aus der Stadtverwaltung ausscheiden. Das ist fast ein Drittel des gesamten Mitarbeiterstammes. Allein 120 Führungspositionen sind neu zu besetzen. „Das ist der größte Wandel in Sachen Personal, vor dem wir je standen“, sagt der amtierende Oberbürgermeister Chris von Wrycz Rekowski (SPD).

Vorgesehen sei, die freiwerdenden Stellen planmäßig neu zu besetzen. Vor allem, um die gesetzlichen Aufgaben der Kommune – wie Meldeangelegenheiten, Sozialleistungen, Fahrzeugzulassungen und vieles mehr – auch zukünftig erfüllen zu können. Schon heute sei auch die bundesweite Fachkräftelücke in bestimmten Berufsbildern der Verwaltung deutlich spürbar, zum Beispiel bei Ingenieuren oder IT-Spezialisten. „Das muss als zusätzliches Risiko in der Realisierung von Großprojekten einkalkuliert werden“, sagt er.

Mitarbeiter-„Kannibalismus“ von Bund und Land

Der Städte- und Gemeindetag warnt schon lange vor dem drohenden Personalkollaps in Verwaltungen: „Neben dem allgemeinen Problem der fehlenden Kräfte haben es die Verwaltungen noch schwerer, weil sie nicht so hoch bezahlen können“, sagt Arp Fittschen, der sich beim Städte- und Gemeindetag MV um das Thema Verwaltungsmodernisierung kümmert.

Gerade bei Mitarbeitern für nicht-klassische Verwaltungsjobs – zum Beispiel Bauingenieuren, Softwarespezialisten, Veterinären oder Medizinern – hätten die Kommunen oft das Nachsehen gegen Arbeitgeber aus der freien Wirtschaft. Zudem konkurrieren auch die Verwaltungen untereinander, „denn Landestarife sind für die gleiche Arbeit oft ein bis zwei Gehaltsstufen höher als bei Kommunen. Das verschärft die Lage natürlich noch mal“, weiß Fittschen.

Der amtierende OB Chris von Wrycz Rekowski will die Stadtverwaltung zum modernen und attraktiven Arbeitgeber machen. © Quelle: Frank Söllner

„Noch schlimmer ist es mit dem Bund – wir verlieren beispielsweise reihenweise Feuerwehrleute an die Werksfeuerwehren der Marinestützpunkte, weil dort besser gezahlt wird“, ergänzt Chris von Wrycz Rekowski. Den Mitarbeitern könne er dabei nicht mal einen Vorwurf machen, wenn sie sich bei gleicher Arbeit für mehr Lohn entscheiden. Bisherige Versuche, diesen „Kannibalismus“ zu unterbinden und Tarife anzugleichen, hätten bisher aber leider keinen Erfolg gehabt, berichtet Arp Fittschen.

Angesichts dieser Konkurrenz um die Köpfe müssten sich Kommunen darauf einstellen, dass man „nicht nur die Besten bekommt. Wir müssen selbst Leute befähigen und motivieren“, erklärt Fittschen, was er Verwaltungen rät. Denn ein Argument, was bisher oft für Verwaltungsjobs sprach, zählt kaum noch: „Wenn überall händeringend Personal gesucht wird und es Arbeitsplätze en masse gibt, muss ich nämlich nicht mehr zwingend darauf achten, dass mich ein Job sicher bis zur Rente bringt“, erklärt der Experte.

„Raus aus dem Stempelkarussell“ – mehr digitale Verwaltung

Im Rostocker Rathaus wird schon lange daran gearbeitet, wie mit dem drohenden Personalengpass umgegangen werden könnte. Zum Beispiel die Entwicklung von Nachwuchsführungskräften in einem sogenannten „Talentepool“. Auch ein gezieltes Programm zur Anwerbung qualifizierter Quereinsteiger sei geplant.

Trotz sinkender Mitarbeiterzahlen ist es laut dem amtierenden OB derzeit noch nicht nötig, Verwaltungsprozesse zusammenzulegen. Ausschließen will er das aber auch nicht. „Denn in einigen Jahren wird Personalfindung dann wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen sein, denen sich die Stadtverwaltung ausgesetzt sieht“, so von Wrycz-Rekowski. „Dann kann es durchaus auch notwendig werden, bestehende Strukturen zu straffen und in Hinblick auf Personalmangel zu optimieren.“

„Wir müssen raus aus dem Stempelkarussell“

Viel wichtiger sei, schon jetzt gegenzusteuern. Zum Beispiel mit fortschreitender Digitalisierung. „Wir müssen raus aus dem Stempelkarussell, wo auch auf die einfachen Fälle immer noch mal jemand draufschaut“, sagt der amtierende Rostocker OB. Vorgänge wie Parkausweise, Hundesteuer oder Ähnliches müssten zunehmend automatisiert werden, damit sich das Personal auf komplexere Verwaltungsvorgänge konzentrieren kann.

„Außerdem ist es wichtig, dass wir uns als attraktiver Arbeitgeber aufstellen“, so von Wrycz Rekowski. Er hat deshalb gemeinsam mit der Fachhochschule des Mittelstandes eine Studie beauftragt, die herausfinden soll, worum es künftigen Arbeitnehmern, der sogenannten Generation Z, wirklich geht. „Das Gehalt spielt eine Rolle und zunehmend auch die Work-Life-Balance“, nennt er Erfahrungen. „Wichtig ist aber auch, dass man gern zur Arbeit geht und etwas Sinnstiftendes tut. Und das kann man in einer kommunalen Verwaltung auf jeden Fall, denn hier gibt es viele Tätigkeiten, mit denen man Spuren in seiner Stadt hinterlassen kann.“

Rathausneubau: Bessere Bedingungen für Mitarbeiter und Bürger

Trotz Digitalisierung und Mitarbeiterschwund werde deshalb auch am geplanten Erweiterungsbau des Rathauses festgehalten. Denn der Neubau soll die rund 40 Außenstandorte der Verwaltung, die überwiegend angemietet sind, zusammenführen. „Damit reduzieren sich Wegzeiten – für Mitarbeiter, aber auch beispielsweise für den Umlauf von Dokumenten“, so der amtierende OB.

Geplant seien funktionale und offene Räumlichkeiten für den Publikumsverkehr, moderne Arbeitsplätze, die mehrfach genutzt werden können sowie Kommunikationsbereiche. Außerdem würden in einem neuen Bürgerschaftssaal die Arbeitsbedingungen für das Gremium verbessert und mehr Zuschauerplätze geschaffen. „Der Verwaltungsneubau wird komplett barrierefrei sein, über ausreichend Fahrradstellplätze verfügen und höchsten Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit genügen“, sagt von Wrycz Rekowski. Dadurch bestehe die Chance, den Bürgerservice am neuen Standort moderner und kundenorientiert zu gestalten.