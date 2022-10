﻿Rostocker Eltern in Aufruhr: Rathaus verschickt falsche Einschulungsbescheide

Offizielle Schreiben haben Eltern im Südosten der Hansestadt Rostock in Aufruhr versetzt: Ihre Erstklässler müssten künftig jeden Morgen 50 Minuten zur Schule fahren. Die Verwaltung spricht von einem „technischen Fehler“.

Rostock. Schockmoment für mehr als zwei Dutzend Elternpaare im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf: Als sie vor einigen Tagen einen Umschlag aus ihrem Postkasten fischten, konnten sie ihren Augen kaum trauen. Ihre Kinder sollen im kommenden Jahr in Dierkow eingeschult werden, stand in dem offiziellen Schreiben des Schulverwaltungsamts. Unverständlich für die Betroffenen, schließlich gibt es mit der John-Brinckman-Schule und der Kinder- und Jugendkunstakademie des Instituts Lernen und Leben (ILL) gleich zwei Grundschulen im eigenen Stadtteil.

„Da hat das Schulamt einen echten Bock geschossen“, sagte Marco Dinsel (vormals Döbel, CDU), Vorsitzender des zuständigen Ortsbeirats. Viele Eltern seien nach Erhalt der Briefe völlig verunsichert, teils wütend gewesen. So sei angesichts freier Kapazitäten nicht klar, warum ihre Kinder einen so weiten Weg in den nächsten Stadtteil auf sich nehmen sollten. „Das wäre eine logistische Katastrophe“, so Dinsel. Denn eine direkte Busverbindung aus Brinckmansdorf und Kassebohm bis zur Dierkower Allee, in der sich die Grundschule Ostseekinder befindet, gibt es nicht.