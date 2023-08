﻿Rostocker Rathausanbau: Archäologen legen Toiletten aus dem Mittelalter frei

Auch „Blauer Esel“ in der Innenstadt verändert sich

Der Termin steht, der Gebäudekomplex an der Kaikante wächst zusehends. Im kommenden Sommer will Betreiber Miro Germanotta sein drittes Lokal in der Hansestadt aufmachen. Was es dort geben soll und warum sich auch der „Blaue Esel“ in Rostocks Innenstadt verändern wird.