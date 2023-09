﻿Rostocker Rathausanbau: Stadt verspricht einzigartiges grünes Ensemble – Aber wo wird geparkt?

Rostock. Hier sollen sich sogar Bienen wohlfühlen: Auf dem begrünten Dach des geplanten zweiteiligen Rathausanbaus im Rostocker Zentrum könnte ab 2027 Honig produziert werden – wenn die Bauarbeiten wie derzeit geplant fertig werden.

Sigrid Hecht, Leiterin des kommunalen Immobilienbetriebs KOE, stellte auf der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats Stadtmitte die neuesten Details zu dem Projekt vor. Nicht alle davon stießen bei den Mitgliedern auf Zustimmung.

Grüner Strom und Honig vom Dach in Rostock

Besonders stolz zeigte sich Hecht bezüglich der Nachhaltigkeit des Projekts: Das Dach soll mit blühenden Wiesen, Rasen, Insektenhotels und Nistmöglichkeiten für Vögel ein richtiges Biotop werden. Und die fleißigen Bienchen sollen – wie derzeit schon in Schwerin – Stadthonig liefern. Dazwischen werden Photovoltaikanlagen stehen, die grünen Strom für das Ensemble produzieren.

Nach einigem Hin und Her wird es auch einen Trausaal geben. Dieser biete mehrere Vorteile im Vergleich zum bisherigen Standesamt: Durch die zurückgesetzten Arkaden vor dem Eingang können sich die Festgesellschaften sicher und in schöner Umgebung versammeln und müssen sich nicht mehr, wie bisher, auf dem engen Fußweg an der Straße drängen.

Ausreichend Platz für große Trauungen im Rathausanbau

Der Saal selbst hat über 100 Sitzplätze, dazu noch einmal fast so viele Stehplätze auf der Empore. Das dürfte auch für größere Trauungen reichen.

Der neue Bürgerschaftssaal, der ebenfalls im Anbau Platz finden soll, wird laut Hecht keine feste Bestuhlung haben. So könnte er auch für andere Veranstaltungen genutzt werden. Die Stühle der Bürgervertreter werden so lange in einem Nebenraum geparkt.

Kostenprognose ist schwierig

Derzeit arbeiten noch die Archäologen im offenbar besonders reichhaltigen Baugrund neben dem bestehenden Rathausanbau. Bilder der Funde sollen an den Bauzaun gehängt werden, damit die Rostocker sich informieren können, was früher einmal an dieser Stelle stand. „Ich rechne damit, dass die Archäologen bis zum Jahresende fertig sind“, so Hecht.

Die Ausgrabungen seien ein Grund für die Bauverzögerung. Eigentlich hätten die Bauarbeiten schon vor Jahren beginnen sollen. Zwischenzeitlich drohten sogar die Fördermittel zu verfallen. Ob der geplante Kostenrahmen von 70 Millionen Euro eingehalten werden kann, lasse sich schwer vorhersagen, so Hecht. Grund seien die aktuellen Unwägbarkeiten im Bausektor.

Nur 75 Parkplätze für 400 Mitarbeiter

Der Anbau soll einmal rund 400 Mitarbeitern Platz bieten. In der Tiefgarage wird es allerdings nur 75 freie Stellplätze geben, die übrigen 35 sind für E-Dienstfahrzeuge reserviert und erhalten auch entsprechende Ladeanschlüsse.

Die Parkplatzsituation macht allerdings dem Ortsbeiratsvorsitzenden Andreas Herzog (SPD) Sorgen: Schon jetzt fehlen in der Östlichen Altstadt 800 Parkplätze, in der Nördlichen Altstadt sogar 1000. Zuletzt waren durch neue Einschränkungen sogar noch Stellplätze weggefallen. Durch 500 zusätzliche Mitarbeiter im Rathausanbau, für die es nur 75 Stellplätze gebe, würde sich das Problem weiter verschärfen, so Herzog.

