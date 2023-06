﻿„Nie vergessen: Das war mal ein Mensch“ – ein Besuch in der Rostocker Rechtsmedizin

Rostock. Donnerstag, 8.30 Uhr. Stefanie Klawitter greift zur Säge, zum ersten Mal an diesem Morgen. Die Handgriffe aber wirken geübt. „Jetzt wird es einmal laut“, sagt die 33-Jährige und drückt das Knöpfchen. In gebückter Haltung nähert sie sich ihrem Arbeitsmaterial, einem menschlichen Schädel. Die Sektionsassistentin setzt an, das Sägeblatt arbeitet sich in den Schädelknochen. Staub wirbelt durch die Luft, während sie die Säge langsam von einem Ohr zum anderen zieht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wieder drückt Klawitter das Knöpfchen. Mit einem Gesichtsausdruck, der kaum neutraler wirken könnte. Sie greift zu Hammer und Meißel, richtet beides auf den Kopf. Ziel ist das Öffnen des Schädeldachs. Denn um die Todesursache zu ermitteln, ist ein Blick auf das Gehirn nötig – doch hat jeder Mensch anatomisch einen „Dickkopf“. Die Frau mit den weichen Gesichtszügen holt aus, die Werkzeuge treffen aufeinander. Es knackt. Ziel erreicht.

Die Werkzeuge, die bei einer Sektion zum Einsatz kommen. © Quelle: Martin Börner

Sieben Ärzte arbeiten in der Rostocker Rechtsmedizin

Was angesichts der Szenerie und Geräuschkulisse brutal wirkt, ist in Wahrheit „ein Handwerk mit Feingefühl“, wie die Sektionsassistentin sagt: So erfordere das Öffnen eines Kopfes zwar Kraft, doch auch ein hohes Maß an Präzision, um das Hirn vor ungewollten Einschnitten zu schützen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diesem Handwerk kommen am Institut für Rechtsmedizin der Universitätsmedizin Rostock sieben Ärztinnen und Ärzte sowie zwei Sektionsassistentinnen nach. Sie sind gefragt, wenn Staatsanwälte oder Privatpersonen sich dafür interessieren, woran ein Mensch gestorben ist. Das Verfahren nennt sich Obduktion, Sektion oder auch Autopsie.

Autopsie eines Menschen – anders als in Crime-Formaten

Die Abläufe ähneln sich. Es wird der gesamte Leichnam analysiert, jeder Quadratzentimeter, von Kopf bis Fuß. Frank (Name geändert), ein Mittsechziger, ist vor einer Woche plötzlich verstorben. Nun haben ihm die Mediziner bereits zahlreiche Organe entnommen – entgegen der Darstellung in Crime-Formaten mit einem geraden Schnitt vom Hals zum Unterleib.

Einen Teil der Organe haben die Ärzte zwischen den Beinen geparkt, den anderen untersuchen sie, während Stefanie Klawitter und Andreas Büttner, Leiter des Instituts für Rechtsmedizin, sich dem Schädel widmen. Die Kollegen sezieren erst das Brustpaket, dann Nieren- und Oberbauchpaket.

Die entsprechenden Organe liegen nacheinander auf den silbernen Tischen zu Franks Füßen. Sie werden in Scheiben geschnitten: Wie es darin aussieht, gibt Hinweise auf die Todesursache.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Mitte steht ein Topf mit Formalin. Dort werden die Proben sämtlicher Organe für eine spätere feingewebliche Untersuchung gesammelt. Auch Blut und Blaseninhalt legen die Ärzte in kleinen Röhrchen zurück, für den toxikologischen Teil.

„Von den Toten für die Lebenden lernen“

Ein scharfer Geruch liegt in der Luft. Dem Team der Rostocker Rechtsmedizin, das mit der Nase über dem Toten den routinierten Ablauf fortsetzt, macht das augenscheinlich nichts. „Ich rieche das gar nicht“, sagt Ärztin Verena Kolbe. Die 37-Jährige hat in der Vergangenheit bereits Wasserleichen und Mordopfer untersucht – und damit wohl Schlimmeres gerochen und gesehen.

Die tägliche Konfrontation mit der Endlichkeit „ist kein Job, sondern eine Berufung“, dahin gehend ist sich das Team einig. In der Medizin spielt sie eine große Rolle. Zwar stehe zunächst das Ermitteln der Todesursache im Vordergrund. „Doch die Devise lautet: von den Toten für die Lebenden lernen“, erklärt Kolbe. So hätten Sektionen in der Corona-Pandemie entscheidende Erkenntnisse gebracht. Sie helfen, die Wirksamkeit gesundheitsfördernder Maßnahmen zu überprüfen.

Andreas Büttner untersucht das Gehirn

Franks Schädeldecke liegt mittlerweile neben seinem Kopf. Mit einem beherzten Handgriff trennt Stefanie Klawitter das Gehirn vom Rückenmark. Es ratscht. Dann reicht sie Andreas Büttner das Organ vorsichtig in einem Handtuch. „Man darf nie vergessen: Das war mal ein Mensch“, kommentiert er. „Und das Gehirn sein Ich.“ Der Mann mit der hellen Haut und den dunklen Haaren greift zu einem Messer mit einer langen silbernen Klinge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Aus dem Arbeitsmaterial wird wieder Mensch

Nachdem im Anschluss an Kopf und Oberkörper die Beine geöffnet worden sind, um sie auf Thrombosen zu prüfen, bekommt Frank seine Organe zurück. Das Gehirn, das inzwischen aus mehreren Scheibchen besteht, ersetzt nun Zellstoff. Dann näht die Sektionsassistentin den Leichnam Stück für Stück wieder zu.

Sie wäscht ihn. Ihre Hände kreisen über die blasse Haut, ganz behutsam. Rot gefärbtes Wasser läuft den Sektionstisch herunter. In diesem Moment wird aus dem Arbeitsmaterial wieder ein Mensch. Einer, der aussieht, als wäre er gerade operiert worden. Und auch das sehen die Verwandten nicht, der Tote wird beim Bestatter noch angezogen und zurechtgemacht.

Der Mann, der an diesem Tag untersucht wurde, starb eines natürlichen Todes. © Quelle: Martin Börner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was sie jetzt, nach rund einer Stunde intensiver Untersuchung, allerdings wissen: Frank starb eines natürlichen Todes. Mit ihren Fingern streicht Klawitter über seine Augen. Sie schließen sich.

OZ