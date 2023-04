﻿Buchungen, Anläufe, Arbeitsplätze: Rostocker Reederei Aida ist wieder auf Rekordkurs

Rostock. Die (Corona-)Krise ist vorbei – jedenfalls für den größten Arbeitgeber des Landes: Die Rostocker Reederei Aida Cruises steuert 2023 auf eines der besten Geschäftsjahre ihres Bestehens zu. „Wir erwarten, dass wir in diesem Jahr wieder die Zahlen von 2019 erreichen“, sagte Reederei-Chef Felix Eichhorn am Rande eines Treffens der Ostsee-Kreuzfahrthäfen in Rostock der OZ. 2019 war für die Branche das bisherige Rekordjahr. Danach kam die Pandemie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Aidas Heimatstandort Rostock heißt es: Die Reederei schafft Hunderte neue Jobs. Allein aktuell sind an Land, in Rostock, mehr als 40 Stellen ausgeschrieben – 1100 Menschen arbeiten bereits in Rostock für die Reederei. Auch die zweite große Reederei aus der Hansestadt, Arosa Flusskreuzfahrten, meldet für 2023 „Buchungen auf Rekordniveau“, so Geschäftsführer Jörg Eichler.

Ostsee als Reiseroute für Kreuzfahrten immer beliebter

Erfolgsgarant für Aida sind Kreuzfahrten ab Deutschland. „Neun von zwölf Schiffen setzen wir im Sommer in Nordeuropa ein“, so Eichhorn. Vor allem die Ostsee werde mehr und mehr zum Trend-Reiseziel, die Nachfrage steige seit Jahren – jedenfalls auf dem Wasser: „Wir spüren deutlich, dass viele Gäste lieber so dicht wie möglich an ihrem Zuhause in den Urlaub starten wollen.“ Die Probleme an den Flughäfen und bei den Airlines nach der Corona-Pandemie – sie spielen Aida an dieser Stelle in die Karten. Und: Sie wirken sich auch positiv auf die umstrittenen Klimabilanzen von Kreuzfahrten aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„2023 wird unsere geschäftigste Kreuzfahrtsaison“, so Eichhorn. Allein in der Ostsee setze die Reederei 20 Prozent mehr „Kapazitäten“ ein, erwarte sogar 40 Prozent mehr Gäste. „Rostock, Kiel, Hamburg: Wir wachsen in allen Häfen.“ 65-mal laufen Aida-Schiffe in diesem Jahr Warnemünde an, für 2024 plant die Reederei sogar 69 Anläufe. Und Aida kommt nicht länger „nur“ im Sommer: Ab Hamburg sollen das ganz Jahr über Kreuzfahrten angeboten werden.

Hofft auf ein neues Rekordjahr: Felix Eichhorn, Präsident von Aida Cruises. © Quelle: Ove Arscholl

Aida will Anläufe „entzerren“

Aida befasst sich auch mit möglichen Schattenseiten des Kreuzfahrtbooms in der Ostsee und vor allem in Norwegen: „Wir hoffen sehr darauf, dass die Häfen die Anläufe ‚entzerren‘. Auch wir möchten keine Destinationen, die völlig überlaufen sind“, so Aida-Präsident Eichhorn. „Wir haben kein Interesse daran, dass unsere Gäste unzufrieden sind.“ Beispielgebend sei Dubrovnik: Der Adria-Hafen in Kroatien steuere mittlerweile knallhart, wann Schiffe oder Busreisen in die Stadt dürfen.

Auch das Thema Abgase sei nach wie vor oben auf der Agenda. Aida setzt in immer mehr Häfen auf Landstrom – um den Schadstoffausstoß während der Liegezeiten zu stoppen. Die „Aidasol“ konnte jüngst auf einer Reise von Rostock um Dänemark herum nach Hamburg bereits in vier von fünf Häfen „sauber“ mit Energie versorgt werden.

Amerikanische Reedereien bleiben weiter weg

Ganz so rosig wie bei Rostocks Kreuzfahrtbranchenführern Arosa und Aida ist die Lage vieler Kreuzfahrthäfen an der Ostsee hingegen nicht: Die großen amerikanischen Reedereien bleiben weiterhin weg, meiden die Ostsee – wegen der Nähe zu Russland. Eines der Hauptthemen beim „Cruise-Baltic“-Treffen in Rostock mit Vertretern aus 26 Häfen und nahezu allen großen Reedereien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir sind ein kleiner Hafen, haben vor der Pandemie um die 40 Anläufe pro Jahr gehabt – 80 Prozent davon von US-Amerikanern“, sagt Lars Bech, Kreuzfahrtmanager in Aalborg. In diesem Jahr komme die dänische Stadt mit „Glück“ auf 20 Anläufe. Bech ist allerdings optimistisch: „Der Trend geht zu kleineren Schiffen. Zu Luxus- und Expeditionsschiffen. Für die sind wir attraktiv.“

Auch in Helsinki regiert das Prinzip Hoffnung: Mehr als 300 Anläufe zählte die finnische Hauptstadt noch 2019. In diesem Jahr sind es nicht mal 100, so Kreuzfahrtmanager Jukka Haarni. „Dass St. Petersburg als Ziel weggefallen ist, trifft uns hart.“ Er lobt ausdrücklich Aida Cruises: „Dass Aida in diesen Zeiten sein Engagement in der Ostsee sogar ausgebaut hat, ist für viele Kreuzfahrtziele die Rettung.“

Lesen Sie auch

Für 2024 erwarten die Häfen bereits eine „Entspannung“: „Die Gäste aus den USA wollen wieder zu uns, wir müssen jetzt ‚nur‘ die Reedereien überzeugen, dass die Ostsee weiterhin ein sicherer Ort ist“, so Aalborgs Kreuzfahrtdirektor Bech.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rostock will kein „höher, schneller, weiter“

Auch Rostocks Hafen-Chef Jens Scharner ist optimistisch – obwohl Kiel (220 Anläufe in diesem Jahr) Rostock (132 Anläufe) als größten Kreuzfahrthafen Deutschlands abgelöst hat: „Es geht uns nicht um ‚höher, schneller, weiter‘. Wir wollen nachhaltig wachsen, sind ein Hafen für jedes Kreuzfahrtsegment. Wir können große Schiffe mit Tausenden Passagieren bedienen, ebenso aber auch kleine, luxuriösere Schiffe.“ Dass die ganz großen neuen Schiffe eher nach Kiel gehen – „für uns völlig okay“, sagt Scharner.