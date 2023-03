﻿Aida-Schiff wird Drehort für „Das perfekte Dinner“ – so könne sich Reise- und Koch-Fans bewerben

Nach der Vox-Datingshow „Herz an Bord“ mit Wayne Carpendale heuert nun Kabel1 mit der Koch-Sendung „Das perfekte Dinner“ auf einem Aida-Kreuzfahrtschiff an. Wie sich Reise- und Koch-Fans bewerben können, wann gedreht wird, was Teilnehmer gewinnen können – die Infos.

Rostock. Nach der Vox-Datingshow „Herz an Bord“ auf der „Aidacosma“ wird die Flotte der Rostocker Reederei Aida erneut zum Drehort für eine TV-Sendung: Auf einem der Kreuzfahrtschiffe wird die Kabel1-Sendung das „Das perfekte Dinner“ gedreht, in der fünf Hobbyköchinnen und -köche gegeneinander antreten.

Wie Aida informiert, sollen die Dreharbeiten vom 10. bis 17. Juni 2023 an Bord der „Aidaprima“ stattfinden. An jedem Tag soll einer oder eine der fünf Kandidatinnen und Kandidaten zeigen, was er oder sie auf der Pfanne hat. Tipps soll Aida-Gourmetexperte Franz Schned beisteuern.

Als Gewinn winken 3000 Euro für das beste Essen. Wer Lust auf dieses kulinarische Abenteuer auf See hat, kann sich ab sofort für das „Perfekte Dinner“-Spezial an Bord bewerben: www.itvstudios.de/dinner, Der perfekte Kulinarik-Urlaub (aida.de), per E-Mail an casting@itvstudios.de oder unter der Telefonnummer 0221-492048240.