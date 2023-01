Vier Tage arbeiten, drei Tage frei – mit diesem Arbeitsmodell will Dittmar Birkhahn, der die Rostocker Restaurants und das Hotel am Hopfenmarkt betreibt, neue Fachkräfte gewinnen. Und das zahlt sich aus – für ihn und seine Mitarbeiter. Sein Fazit nach den ersten Monaten.

Rostock. 25 bis 28 Bewerbungen alleine im Service in den vergangenen Monaten, im Housekeeping sogar doppelt so viel: Der Rostocker Gastronom Dittmar Birkhahn zieht zufrieden ein erstes Fazit. Im vergangenen Sommer hat sich der Rostocker entschieden, in seinen Restaurants und im Hotel am Hopfenmarkt eine Vier-Tage-Woche für Mitarbeiter aller Bereiche in Hotellerie und Gastronomie einzuführen.