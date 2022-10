﻿Vielen Rostocker Restaurants fehlt Personal: „Müssen künftig weniger anbieten“

Rostocker Gastronomen sehen sich angesichts des Fachkräftemangels in der Branche zu drastischen Schritten gezwungen. Speisekarten sollen schmaler und Öffnungszeiten kürzer werden. Doch nicht alle klagen über Nachwuchssorgen.

Rostock. „Personal gesucht, bitte am Tresen melden“ – Schilder mit dieser Botschaft hängen seit Jahr und Tag in Kneipen und Restaurants, denn in der Gastronomiebranche herrscht seit jeher eine hohe Fluktuation. Zuletzt aber schwankt die vor allem in ein Extrem: Mitarbeiter gehen und neue sind nicht in Sicht. Auch Rostocker Gastronomen klagen über Personalmangel und sehen sich mitunter gezwungen, drastische Schlüsse zu ziehen.

Erst am Montag hatte der Leiter der neuen Mensa in der Ulmenstraße, Christoph Peters, das Frühstücksangebot nur eine Woche nach der großen Eröffnung wieder von der Karte gestrichen, weil nicht genügend Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Die Stellen seien ausgeschrieben, aber es bewerbe sich einfach niemand. Dabei seien die Arbeitszeiten für die Branche verhältnismäßig human, denn die Kantine bleibt am Wochenende sowie an Feiertagen geschlossen.