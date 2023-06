Unbesetzter Rettungsturm

Als eine Dresdenerin beim Baden in der Ostsee zu ertrinken droht, ziehen Strandgäste die bewusstlose Frau aus dem Wasser. Ein Rostocker Pfleger, der an diesem Tag auch in Warnemünde ist, leistet Erste Hilfe, bis der Notarzt kommt. Der Rettungsturm war nicht besetzt. Was DRK-Wasserwacht und Tourismuszentrale dazu sagen.

