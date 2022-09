﻿Viele Einsätze und Nachwuchssorgen: Rostocker Rettungsschwimmer beenden Saison mit

Durch die Schließung von Schwimmhallen während der Corona-Zeit blieb die Ausbildung neuer Rettungsschwimmer in MV zwei Jahre lang auf der Strecke. Die Helfer fordern mehr Unterstützung und Bußgelder gegen uneinsichtige Badegäste.

Warnemünde/Markgrafenheide. Die erfreuliche Nachricht vorweg: Nicht ein Mensch ist in diesem Sommer an den Rostocker Stränden ertrunken. Das steht unterm Strich der Bilanz der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Diese ist für die Sicherheit der Badegäste in Warnemünde und Markgrafenheide zuständig. Die Bilanz zeigt aber auch: Die Rettungsschwimmer hatten in diesem Jahr überdurchschnittlich viel zu tun.

Vor allem in den letzten Wochen der Saison, die im April beginnt und vor wenigen Tagen für beendet erklärt wurde, häuften sich die Einsätze. „Wir hatten einige stürmische Wetterlagen und starke Strömungen in der Ostsee, bei denen wir die rote Flagge gehisst haben“, so Wasserwacht-Koordinator Manuel Brumme. „Viele Badegäste gehen dann trotzdem ins Wasser und überschätzen dabei ihre eigenen Kräfte.“ Damit brächten sie nicht nur sich selbst, sondern auch die Rettungsschwimmer unnötig in Gefahr.